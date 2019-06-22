В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

На заседании краевого парламента обсудили концепцию развития заповедника «Столбы». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу ЗС.

По словам директора заповедника Вячеслава Щербакова, рекреационная емкость «Столбов» превышена в пять раз — природный парк посещают слишком много людей. В 2018 году количество туристов превысило 750 тысяч. В этом году ожидается еще на 100 тысяч гостей больше.

«Не хватает сопутствующей инфраструктуры, недостает сил и средств на восстановление, не говоря уже о природном самовосстановлении. Дирекция заповедника видит решение в перераспределении антропогенной нагрузки между соседними объектами — фан-парком «Бобровый Лог», «Роевым ручьем» и садом имени Крутовского. Экопарк «Гремячая Грива», открытый недавно на левом берегу, способен привлечь около ста тысяч посетителей», — заявил Щербаков.

Участники заседания отметили, что такое перераспределение туристической нагрузки — правильный шаг. Но трасса «Красноярск-Дивногорск» летом перегружена, на участке образуются гигантские пробки. Директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань предложил развивать направление городской электрички и речных трамваев — это поможет разгрузить природные участки.

По итогам заседания правительству края рекомендовали разработать концепцию развития заповедника на ближайшие пять лет. Документ пообещали предоставить к осени текущего года.

Фото: пресс-служба ЗС