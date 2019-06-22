22 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

Главная Общество
Красноярск
10:33 22 Июня 2019
общество, красноярск, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На заседании краевого парламента обсудили концепцию развития заповедника «Столбы». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу ЗС. 

По словам директора заповедника Вячеслава Щербакова, рекреационная емкость «Столбов» превышена в пять раз — природный парк посещают слишком много людей. В 2018 году количество туристов превысило 750 тысяч. В этом году ожидается еще на 100 тысяч гостей больше. 

«Не хватает сопутствующей инфраструктуры, недостает сил и средств на восстановление, не говоря уже о природном самовосстановлении. Дирекция заповедника видит решение в перераспределении антропогенной нагрузки между соседними объектами — фан-парком «Бобровый Лог», «Роевым ручьем» и садом имени Крутовского. Экопарк «Гремячая Грива», открытый недавно на левом берегу, способен привлечь около ста тысяч посетителей», — заявил Щербаков. 

Участники заседания отметили, что такое перераспределение туристической нагрузки — правильный шаг. Но трасса «Красноярск-Дивногорск» летом перегружена, на участке образуются гигантские пробки. Директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань предложил развивать направление городской электрички и речных трамваев — это поможет разгрузить природные участки. 

По итогам заседания правительству края рекомендовали разработать концепцию развития заповедника на ближайшие пять лет. Документ пообещали предоставить к осени текущего года. 

Фото: пресс-служба ЗС

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Белую медведицу из Норильска поместили в карантинный вольер в «Роевом ручье»

Белую медведицу из Норильска поместили в карантинный вольер в «Роевом ручье»

22 Июня 2019 г.
Ее состояние вызывает у ветеринаров опасение
Новости Красноярска: Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

21 Июня 2019 г.
Состоялась встреча чиновников, генерального директора Фонда жилищного строительства и дольщиков жилого дома
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

21 Июня 2019 г.
В настоящее время вся исковая сумма погашена
Новости Красноярска: КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

21 Июня 2019 г.
По итогам ежегодного смотра-конкурса предприятие награждено дипломом за первое место
Новости Красноярска: В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

21 Июня 2019 г.
Заседание круглого стола состоялось в среду, 19 июня, в Красноярске
Новости Красноярска: Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

21 Июня 2019 г.
Работники переоделись к лету
Новости компаний
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

17 Июня 2019 г.
Это очень редкое явление
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

18 Июня 2019 г.
Инфекция опасна для малышей
Новости Красноярска: Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

17 Июня 2019 г.
Его тренерский стаж насчитывает порядка пятнадцати лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356