Белую медведицу из Норильска поместили в карантинный вольер в «Роевом ручье»

Белая медведица, гуляющая по Норильску, прибыла в Красноярск. Ее доставили самолетом в зоопарк «Роев ручей». Сейчас животное находится в карантинном вольере, но ее состояние вызывает у зоологов опасение.

«В первую очередь, она стала жадно пить, затем накинулась на предложенные рыбу и мясо. Ветеринарных врачей, которые подходили к решетке вплотную, медведица не боялась. Она не рычала, не принимала угрожающую позу. На данный момент состояние вызывает опасения: скитание животного по промзоне не могло не сказаться на его здоровье, вес крайне низкий для размеров медведицы. Сейчас ей в течение ближайшего месяца предстоит комплексное обследование, период реабилитации и адаптации. Будем вести пристальное круглосуточное наблюдение, для этого в вольере установлены камеры видеонаблюдения, — рассказала заместитель директора по зооветчасти Александр Пинчук.

Теперь истощенное животное будет проходить лечение и реабилитацию в парке флоры и фауны. После зоологи решать судьбу медведицы — у нее есть шанс вернуться в естественную среду. Хотя специалисты до конца не уверены, что хищница сама пришла в Норильск. Обычно самки не отправляются в дальние путешествия, чаще кочуют самцы.

«Есть предположение, что это может быть белый медведь, которого держали для будущей контрабандной продажи его или его шкуры, но побоялись ужесточения надзора за соблюдением закона и выпустили на свободу», - пояснили в зоопарке.

Напомним, взрослую белую медведицу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания этих хищников севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Белые медведи занесены в Красную книгу по всему миру.

Фото: «Роев ручей»