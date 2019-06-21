КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения

Муниципалитет утвердил годовой отчет о выполнении инвестиционного проекта «КрасКома» за 2018 г. на общую сумму 822,3 млн рублей.

Более половины средств — 440,5 млн руб. «КрасКом» вложил в повышение надёжности системы питьевого водоснабжения Красноярка. Самые масштабные проекты — это строительство новых трубопроводов и водопроводных станций для объектов Зимней универсиады-2019: спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», станция искусственного оснежения горнолыжных трасс на Николаевской сопке и кластера «Радуга». Кроме этого, новые сети холодного водоснабжения в прошлом году были построены к микрорайонам перспективной жилищной застройки Солонцы-2 и «Тихие Зори». Для снижения непроизводительных потерь впервые с момента ввода в эксплуатацию была восстановлена герметичность резервуаров чистой воды водозаборных сооружений островов Татышева и Нижне-Атамановского.

В централизованной системе водоотведения были выполнены мероприятия на общую сумму 188,5 млн рублей. Также в 2018 году были построены новые сети канализации для спортивных объектов Студенческих игр.

На модернизацию муниципальной инженерной инфраструктуры по передаче тепловой энергии и горячей воды «КрасКом» направил 173,3 млн рублей. Эти средств пошли на строительство новых и капремонт действующих теплотрасс, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности компании «КрасКом», а также на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона «Зеленая Роща» в связи с закрытием здесь двух экологических вредных малых теплоисточников. На базе котельной № 2 создан новый центральный тепловой пункт, а потребители были переведены на энергообеспечение от Красноярской ТЭЦ-3, оснащенной современным энергетическим и природоохранным оборудованием.

Еще около 20 млн рублей были направлены на обновление городских трансформаторных подстанций и кабельных воздушных линий в частном секторе Красноярска.

— По итогам двух последних лет работы размер инвестиционного проекта «КрасКома» превысил полтора миллиарда рублей, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Такой рост инвестиций мы достигли за счет изменения финансовой политики предприятия. Например, были сокращены административные затраты, прозрачные закупки материалов и проведение открытых конкурсов по выбору подрядчиков стали приносить экономию, которая, как и полученная по итогам работы за год прибыль, возвращается в производство. Смотрите, как увеличивается сумма ежегодных вложений «КрасКома» в муниципальную инженерную инфраструктуру: 123 миллиона в 2016 году, 634 миллионов в 2017 и 822 миллионов в 2018. Как результат, второй год идет снижение в среднем на 10% количества утечек на трубопроводах, а это значит сокращается число и время отключения холодной воды в домах красноярцев.

Фото: компания «КрасКом»

По материалам компании «КрасКом»