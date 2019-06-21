21 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения

Главная Общество
Красноярск
16:24 21 Июня 2019
коммунальное хозяйство, инвестиции, жкх, финансы, деньги
версия для печати Ico_print

Муниципалитет утвердил годовой отчет о выполнении инвестиционного проекта «КрасКома» за 2018 г. на общую сумму 822,3 млн рублей.

Более половины средств — 440,5 млн руб. «КрасКом» вложил в повышение надёжности системы питьевого водоснабжения Красноярка. Самые масштабные проекты — это строительство новых трубопроводов и водопроводных станций для объектов Зимней универсиады-2019: спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», станция искусственного оснежения горнолыжных трасс на Николаевской сопке и кластера «Радуга». Кроме этого, новые сети холодного водоснабжения в прошлом году были построены к микрорайонам перспективной жилищной застройки Солонцы-2 и «Тихие Зори». Для снижения непроизводительных потерь впервые с момента ввода в эксплуатацию была восстановлена герметичность резервуаров чистой воды водозаборных сооружений островов Татышева и Нижне-Атамановского.

КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения

В централизованной системе водоотведения были выполнены мероприятия на общую сумму 188,5 млн рублей. Также в 2018 году были построены новые сети канализации для спортивных объектов Студенческих игр.

На модернизацию муниципальной инженерной инфраструктуры по передаче тепловой энергии и горячей воды «КрасКом» направил 173,3 млн рублей. Эти средств пошли на строительство новых и капремонт действующих теплотрасс, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности компании «КрасКом», а также на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона «Зеленая Роща» в связи с закрытием здесь двух экологических вредных малых теплоисточников. На базе котельной № 2 создан новый центральный тепловой пункт, а потребители были переведены на энергообеспечение от Красноярской ТЭЦ-3, оснащенной современным энергетическим и природоохранным оборудованием.

КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения

Еще около 20 млн рублей были направлены на обновление городских трансформаторных подстанций и кабельных воздушных линий в частном секторе Красноярска.

КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения

   — По итогам двух последних лет работы размер инвестиционного проекта «КрасКома» превысил полтора миллиарда рублей, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Такой рост инвестиций мы достигли за счет изменения финансовой политики предприятия. Например, были сокращены административные затраты, прозрачные закупки материалов и проведение открытых конкурсов по выбору подрядчиков стали приносить экономию, которая, как и полученная по итогам работы за год прибыль, возвращается в производство. Смотрите, как увеличивается сумма ежегодных вложений «КрасКома» в муниципальную инженерную инфраструктуру: 123 миллиона в 2016 году, 634 миллионов в 2017 и 822 миллионов в 2018. Как результат, второй год идет снижение в среднем на 10% количества утечек на трубопроводах, а это значит сокращается число и время отключения холодной воды в домах красноярцев.

КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения

Фото: компания «КрасКом»
По материалам компании «КрасКом»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

21 Июня 2019 г.
Состоялась встреча чиновников, генерального директора Фонда жилищного строительства и дольщиков жилого дома
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

21 Июня 2019 г.
В настоящее время вся исковая сумма погашена
Новости Красноярска: КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

21 Июня 2019 г.
По итогам ежегодного смотра-конкурса предприятие награждено дипломом за первое место
Новости Красноярска: В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

21 Июня 2019 г.
Заседание круглого стола состоялось в среду, 19 июня, в Красноярске
Новости Красноярска: Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

21 Июня 2019 г.
Работники переоделись к лету
Новости Красноярска: В Красноярском крае отмечают День кинолога

В Красноярском крае отмечают День кинолога

21 Июня 2019 г.
Фоторепортаж Sibnovosti.ru
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

17 Июня 2019 г.
Это очень редкое явление
Новости Красноярска: Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

20 Июня 2019 г.
Красноярка пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Солнечный
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356