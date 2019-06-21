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Фонд жилищного строительства рассказал о планах достройки Грунтовой 28а

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Красноярск
15:32 21 Июня 2019
строительство, дом, квартиры, жилье, недвижимость, обсуждение
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации Кировского района состоялась встреча чиновников, генерального директора  Фонда жилищного строительства и  дольщиков жилого дома, расположенного на ул. Грунтовой, 28а, на которой присутствующие обсудили достройку  проблемного дома. Напомним, строительство объекта длится порядка 10 лет. Предыдущие застройщики  были признаны банкротами,  и строительство было приостановлено. В настоящее время  количество обманутых дольщиков превышает 450 человек.
 
С недавних пор процессом организации завершения строительства занимается Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Он уже имеет хороший опыт по достройке проблемных объектов. Так в прошлом году с участием Фонда была введена в эксплуатацию первая очередь жилого дома в Железногорске по адресу пр-т Ленинградский, 18Г, благодаря чему 111 семей смогли получить жилье, которое ждали более 5 лет.
 
В ходе мероприятия глава Фонда Сергей Бердоусов рассказал присутствующим о первых результатах проделанной работы и планах по достройке дома. Так, проведенное специалистами института АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» инструментальное обследование показало слабые места в уже построенной коробке здания. В связи с этим Фонд поручил институту подготовить изменения в существующий проект, позволяющий устранить допущенные недостатки.
 
Параллельно готовится новая смета, которой предстоит пройти государственную и краевую экспертизы. При этом инвесторам не придется вносить дополнительных платежей. Законодательным Собранием края подготовлены поправки в краевой закон о регулировании земельных отношений. Новые положения вступят в силу уже этим летом. Они позволят выделять застройщикам землю  без проведения торгов. Такие компании в свою очередь должны будут перечислить деньги на завершение долгостроев или предоставить обманутым дольщикам квартиры в своих домах.
 
Сергей Бердоусов  отметил, что до 15 июля Фондом будут подготовлены нормативно-правовые документы для организации работы на объекте.

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

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