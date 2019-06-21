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Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

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Красноярск
15:28 21 Июня 2019
электроэнергия, жкх, компания, долг, суд, электричество
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил исковое заявление ПАО «Красноярскэнергосбыт» о взыскании с управляющей компании «Молокова» задолженности за потребленную энергоэнергию в размере более 670 тысяч рублей, которая образовалась с декабря 2018 по январь 2019 года.

В настоящее время вся исковая сумма погашена. Однако УК «Молокова» по-прежнему не исполняет свои финансовые обязательства перед энергосбытовой компанией. Начиная с февраля 2019 года накопленная задолженность вновь выросла до 640 тыс. рублей. Для ее взыскания юристы Красноярскэнергосбыта подали очередное исковое заявление в суд.

Договор между энергетиками и УК, на поставку электроэнергии, был заключен в октябре 2013 года, жилищная организация систематически задерживает платежи и возмещает образовавшуюся задолженность перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» только по решению суда.

На обслуживании управляющей компании числятся 5 домов по адресу ул. Молокова, 5 «а» и 5 «б», Молокова, 13, ул. Мичурина, 2 «д», ул. 52 квартал, 1 «г».

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ресурсоснабжающая компания вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор с жилищной организацией, при наличии задолженности, равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате. Переход на прямые договоры гарантирует потребителям и энергетикам, что оплаченные денежные средства поступят своевременно и в полном объеме», - пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

С начала 2019 года энергосбытовая компания воспользовалась своим правом и расторгла договоры с двумя управляющими компаниями – ЗАО ПСК «Союз» и АО «Оборонэнергосбыт»

ПАО «Красноярскэнергосбыт» рекомендует руководителям управляющих организаций не забывать и о существующей в России судебной практике по привлечению злостных должников перед поставщиками ресурсов к уголовной ответственности. Так, в Пермском крае директор «УК Рифей – Комфорт» был приговорен судом к полутора годам колонии-поселения за миллионные долги перед ресурсоснабжающей компанией. Руководитель ООО «ЖЭУ г. Магнитогорска» получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Он был признан виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием.

По материалам  ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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