КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ признан лучшим среди промышленных предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда за 2018 год. По итогам ежегодного смотра-конкурса, организатором которого выступает департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города, предприятие награждено дипломом за первое место.

Среди задач конкурса – выявление организаций, достигших высоких результатов в сфере социальной эффективности и охраны труда, изучение и распространение их опыта работы. Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности на КрАЗе включают проведение периодических и предсменных медицинских осмотров, обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, отвечающими самым высоким стандартам, обеспечение молоком и бутилированной водой, вакцинацию от гриппа. На предприятии ежегодно проводится обучение, аттестация рабочих мест по условиям труда, экспертиза промышленной безопасности. Затраты компании РУСАЛ на мероприятия по охране труда на КрАЗе в 2018 году составили 317,3 млн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.

Отдельное направление – механизация ручного труда и переход на обрабатывающую технику нового поколения.

– Сегодня во всех корпусах электролиза для выполнения технологических операций используются комфортабельные машины с закрытой кабиной и системой кондиционирования – многофункциональные автопогрузчики от ведущих иностранных производителей и техника собственного производства РУСАЛа, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Весь производственный процесс на заводе организован с точки зрения максимальной безопасности для персонала. Имеет место маркировка опасных зон, система предупредительных знаков, визуальных ориентиров и звуковых сигналов. Безопасность и экологичность – стратегически важные аспекты для компании РУСАЛ, и работе по охране труда и здоровья сотрудников мы уделяем особое внимание.

Кроме этого, на КрАЗе в полном объеме реализуются социальные программы для сотрудников – дотация на ежедневное питание, предоставление общежития иногородним перспективным сотрудникам, индексация заработной платы и выплата премий за высокие показатели, обучение и повышение квалификации, скидки на санаторно-курортное лечение, бесплатные путевки в летний оздоровительный лагерь для детей сотрудников.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»