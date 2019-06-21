21 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

Главная Общество
Красноярск
15:07 21 Июня 2019
предприятие, металлургия, награда, труд, охрана, работа
версия для печати Ico_print

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ признан лучшим среди промышленных предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда за 2018 год. По итогам ежегодного смотра-конкурса, организатором которого выступает департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города, предприятие награждено дипломом за первое место.

Среди задач конкурса – выявление организаций, достигших высоких результатов в сфере социальной эффективности и охраны труда, изучение и распространение их опыта работы. Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности на КрАЗе включают проведение периодических и предсменных медицинских осмотров, обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, отвечающими самым высоким стандартам, обеспечение молоком и бутилированной водой, вакцинацию от гриппа. На предприятии ежегодно проводится обучение, аттестация рабочих мест по условиям труда, экспертиза промышленной безопасности. Затраты компании РУСАЛ на мероприятия по охране труда на КрАЗе в 2018 году составили 317,3 млн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.

Отдельное направление – механизация ручного труда и переход на обрабатывающую технику нового поколения.

– Сегодня во всех корпусах электролиза для выполнения технологических операций используются  комфортабельные машины с закрытой кабиной и системой кондиционирования – многофункциональные автопогрузчики от ведущих иностранных производителей и техника собственного производства РУСАЛа, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Весь производственный процесс на заводе организован с точки зрения максимальной безопасности для персонала. Имеет место маркировка опасных зон, система предупредительных знаков, визуальных ориентиров и звуковых сигналов. Безопасность и экологичность – стратегически важные аспекты для компании РУСАЛ, и работе по охране труда и здоровья сотрудников мы уделяем особое внимание.

Кроме этого, на КрАЗе в полном объеме реализуются социальные программы для сотрудников – дотация на ежедневное питание, предоставление общежития иногородним перспективным сотрудникам, индексация заработной платы и выплата премий за высокие показатели, обучение и повышение квалификации, скидки на санаторно-курортное лечение, бесплатные путевки в летний оздоровительный лагерь для детей сотрудников.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

Красноярскэнергосбыт взыскал через суд более 670 тысяч рублей с УК «Молокова»

21 Июня 2019 г.
В настоящее время вся исковая сумма погашена
Новости Красноярска: В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

21 Июня 2019 г.
Заседание круглого стола состоялось в среду, 19 июня, в Красноярске
Новости Красноярска: Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

21 Июня 2019 г.
Работники переоделись к лету
Новости Красноярска: В Красноярском крае отмечают День кинолога

В Красноярском крае отмечают День кинолога

21 Июня 2019 г.
Фоторепортаж Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

21 Июня 2019 г.
Речники выйдут на линию «Красноярск-Дудинка»
Новости Красноярска: Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

21 Июня 2019 г.
Сегодня вечером животное доставят в Красноярск
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

20 Июня 2019 г.
Красноярка пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Солнечный
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

17 Июня 2019 г.
Это очень редкое явление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356