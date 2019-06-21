В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

Заседание круглого стола на тему «Профилактика подростковой жестокости» состоялось в среду, 19 июня, в Красноярске. Мероприятие прошло при поддержке партийных проектов «Крепкая семья» и «Новая школа» на базе Краевого центра развития семейных форм воспитания. На заседании присутствовали представители министерства образования, ведущие психологи и психиатры края, представители общественных организаций и родительского сообщества. В дискуссии принял участие и депутат Законодательного собрания от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Виктор Кардашов.

Перед началом мероприятия директор центра развития семейных форм воспитания, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ольга Абросимова отметила, что за последние годы в Красноярском крае участились случаи проявления подростковой жестокости. Только с начала года в крае зафиксировано несколько громких случаев избиения несовершеннолетних детей сверстниками. Инциденты были сняты на видео и попали в интернет, что вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим было решено провести обсуждение проблемы со специалистами и родителями для того, чтобы выработать предложения по профилактике детской и подростковой жесткости. Далее состоялся предметный разговор, в ходе которого высказались большинство участников. Речь шла и об опасностях интернета, и об организации семейного отдыха, и о проблемах, с которыми сталкиваются не только родители, но и педагоги.

Предложения по профилактике детской жесткости озвучили приглашенные врач-психиатр и психотерапевт высшей квалификации Ирина Гагаркина и директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго» Дмитрий Юрков. Директор института психолого-педагогического образования КГПУ им. В.П.Астафьева Наталья Старосветская в своем выступлении отметила, что необходимо непрерывно повышать профессиональную компетенцию самих специалистов в области психологии, воспитателей и педагогов. Сегодня учитель или воспитатель далеко не всегда готов решать сложные вопросы во взаимоотношениях с ребенком, потому что окружающий мир очень быстро меняется и вместе с ним меняются сами дети. Поэтому специалистам, которые с ними работают, нужно всегда «держать руку на пульсе», отметила она.

Об итогах заседания рассказала директор центра развития семейных форм воспитания, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ольга Абросимова.

«Детская и подростковая жестокость, к сожалению, стала сегодня неким социальным феноменом. Поэтому нужно задействовать все общественные институты, чтобы избавиться от проявления жестокости у детей и подростков. Начинать нужно с семьи как первичной ячейки общества и продолжать работу в детском саду, в школе, в вузе, в трудовом коллективе. И, безусловно, детям нужна помощь взрослых. Не по заявительному принципу, а чтобы каждый ребенок постоянно находился в поле зрения взрослых. Однако чтобы взрослые могли эффективно помочь ребенку, учить нужно самих взрослых. В нашем центре мы с 2002 года учим приемных родителей, с 2012 года учеба для родителей стала обязательной. Имея такой большой опыт проведения Школы для приемных родителей, могу точно сказать, что сегодня специальные курсы, набор хотя бы минимальных знаний о психологии, о возрастных особенностях ребенка должен иметь каждый взрослый. 99% родителей в своих анкетах по итогам прохождения нашей Школы пишут «Такая школа нужна абсолютно каждой молодой семье!». Умение выстроить правильные детско-родительские отношения должно стать главной компетенцией у родителей», - отметила Ольга Абросимова.

Она также добавила, что школа обладает сегодня достаточно высоким воспитательным потенциалом и является наиболее эффективным институтом в системе профилактики. В целом на формирование и работу системы психологической помощи детям и взрослым выделяются достаточные бюджетные средства. В крае функционируют 68 центров психолого-социальной помощи, в каждом муниципальном образовании есть центры помощи семье и детям, работают телефоны доверия и службы медиации. Но практика показывает, что необходимо активнее проводить информационную работу среди населения, для того, чтобы каждый человек знал, куда ему обратиться за помощью в случае трудной ситуации.

«Молодежные центры должны учить основам детской психологии молодые семьи. В школах педагоги должны учить родителей, самих педагогов тоже необходимо непрерывно обучать. Другими словами, модуль «Профилактика жестокого поведения детей и подростков» в программах обучения нужно сделать одним из актуальных, одним из главных. С Виктором Ивановичем Кардашовым мы обсудили возможность поощрять успешных родителей, чьи дети добились каких-то значительных успехов. Считаю эту идею замечательной, ведь крепкие, успешные семьи вообще можно награждать какими-то нагрудными знаками, например, «За воспитание детей». Убеждена, что необходимо создать отдельную государственную структуру по семье, по семейной политике, которая будет отвечать за профилактику. Тогда все эти инициативы будет гораздо легче реализовать», - заключила Ольга Абросимова.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»