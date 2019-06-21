21 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Солнечный - окраина, про которую не забыли

Главная Общество
Красноярск
14:39 21 Июня 2019
строительство, школы, детсад, губернатор, мэр, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава города Сергей Еремин прибыли в микрорайон Солнечный, не дождавшись завершения «Прямой линии» с президентом. За час до этого момента вопрос главе государства удалось задать жительнице краевого центра. Она пожаловалась, что в микрорайоне, где в основном живут молодые семьи, катастрофически не хватает школ и детских садов, отсутствует инфраструктура. Первые лица отреагировали оперативно.

«Мы построим школу и детский сад. Школа на 1100 мест, детский сад на 180 мест. Мы хотим это закрепить. По поводу парка, если будет совместная поддержка, то вот это место можно закрепить. Место красивое», - доложил Сергей Еремин президенту в прямом эфире. Sibnovosti.ru решили узнать - что ждет микрорайон в будущем.

История и планы

Микрорайон «Солнечный» был основан в 1978 году как город-«спутник» завода тяжелых экскаваторов «Крастяжмаш». По расчетам проектировщиков, проживать в этом месте должны были 120 тысяч жителей. В новом тогда микрорайоне построили четыре школы и семь детских садов. Однако с 1993 года и в течение десяти лет социальные объекты здесь не возводились.

Сейчас Солнечный - активно разрастающийся район. Живет около 75 тысяч горожан, однако новые дома растут как грибы. В перспективе численность увеличится до 100 тысяч. Быстрые темпы строительства логично вызвали перекос между числом жителей и наличием социальной инфраструктуры. Эта «болезнь», к слову, - проблема не только Солнечного. И не только Красноярска. Но в последние два года ситуация начала меняться.

В прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь был благоустроен сквер между проспектом Молодежный и бульваром Солнечный; проведена модернизация библиотеки имени Романа Солнцева, ставшая семейно-досуговым центром.

С 1 сентября этого года свои двери откроет новая школа на 1280 мест, уже заработал новый детский сад на 300 мест. Еще один такой же садик находится в стадии строительства. Вызывали вопросы и темы транспортной доступности. В итоге сейчас строится дорога от третьего микрорайона до микрорайона «Нанжуль-Солнечный», которая свяжут его с социальными объектами. Еще один дорожный проект - путепровод «Авиаторов-Северное шоссе», который станет началом альтернативной связи микрорайона «Солнечный» с основной территорией города.

Солнечный - окраина, про которую не забыли

Озвученный в ходе «Прямой линии» третий микрорайон начал застраиваться в 2002 году. Прошлым летом администрация Красноярска размежевала незастроенные территории, предусмотрев участки для строительства детского сада (175 мест) и школы (1100 мест) с полноценным стадионом. С застройщиком удалось договориться, что называется, мирным путем - за счет уменьшения объема жилой застройки администрация города осуществила возврат двух земельных участков для строительства соцобъектов.

«На данный момент разработан детальный проект планировки третьего микрорайона, в котором забронированы места для социальных учреждений. В ближайшее время он будет вынесен на публичные слушания», - заявил мэр Сергей Еремин.

Кстати, на сайте мэрии постановление о проведении слушаний уже размещено.

«Постановляю провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 3-го микрорайона жилого района «Солнечный» (далее – Проект) в срок один месяц и шесть дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Городские новости»», - говорится в документе за подписью главы города.

Сквер преткновения

Если земля для школы и детского сада в третьем микрорайоне есть, для полноценного парка и сквера оставшейся земли явно не хватит. Накануне в ходе визита первых лиц города и края в Солнечный было решено выбрать место под создание большой парковой зоны на территории Емельяновского района. Дело за малым - юридически оформить передачу земли из района в город. Парк станет главным общественным пространством для всего микрорайона «Солнечный», и что важно – будет находиться в шаговой доступности для жителей 3-го микрорайона.

Причем это не какие-то далекие планы. Планируется, что благоустройство парка будет проведено в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Но уже в 2019 году начнутся проектные работы по его функциональному наполнению и содержанию, которые будут сопровождаться общественными обсуждениями.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

КрАЗ признан лучшим предприятием Красноярска в области охраны труда и социального партнерства

21 Июня 2019 г.
По итогам ежегодного смотра-конкурса предприятие награждено дипломом за первое место
Новости Красноярска: В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

В Красноярске на круглом столе обсудили профилактику детской и подростковой жестокости

21 Июня 2019 г.
Заседание круглого стола состоялось в среду, 19 июня, в Красноярске
Новости Красноярска: Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

21 Июня 2019 г.
Работники переоделись к лету
Новости Красноярска: В Красноярском крае отмечают День кинолога

В Красноярском крае отмечают День кинолога

21 Июня 2019 г.
Фоторепортаж Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

21 Июня 2019 г.
Речники выйдут на линию «Красноярск-Дудинка»
Новости Красноярска: Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

21 Июня 2019 г.
Сегодня вечером животное доставят в Красноярск
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

17 Июня 2019 г.
Территория у главного родильного комплекса изменилась не в лучшую сторону
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

18 Июня 2019 г.
Инфекция опасна для малышей
Новости Красноярска: Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

20 Июня 2019 г.
Руководство города и края пообещали решить проблемы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356