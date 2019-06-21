Солнечный - окраина, про которую не забыли

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава города Сергей Еремин прибыли в микрорайон Солнечный, не дождавшись завершения «Прямой линии» с президентом. За час до этого момента вопрос главе государства удалось задать жительнице краевого центра. Она пожаловалась, что в микрорайоне, где в основном живут молодые семьи, катастрофически не хватает школ и детских садов, отсутствует инфраструктура. Первые лица отреагировали оперативно.

«Мы построим школу и детский сад. Школа на 1100 мест, детский сад на 180 мест. Мы хотим это закрепить. По поводу парка, если будет совместная поддержка, то вот это место можно закрепить. Место красивое», - доложил Сергей Еремин президенту в прямом эфире. Sibnovosti.ru решили узнать - что ждет микрорайон в будущем.

История и планы

Микрорайон «Солнечный» был основан в 1978 году как город-«спутник» завода тяжелых экскаваторов «Крастяжмаш». По расчетам проектировщиков, проживать в этом месте должны были 120 тысяч жителей. В новом тогда микрорайоне построили четыре школы и семь детских садов. Однако с 1993 года и в течение десяти лет социальные объекты здесь не возводились.

Сейчас Солнечный - активно разрастающийся район. Живет около 75 тысяч горожан, однако новые дома растут как грибы. В перспективе численность увеличится до 100 тысяч. Быстрые темпы строительства логично вызвали перекос между числом жителей и наличием социальной инфраструктуры. Эта «болезнь», к слову, - проблема не только Солнечного. И не только Красноярска. Но в последние два года ситуация начала меняться.

В прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь был благоустроен сквер между проспектом Молодежный и бульваром Солнечный; проведена модернизация библиотеки имени Романа Солнцева, ставшая семейно-досуговым центром.

С 1 сентября этого года свои двери откроет новая школа на 1280 мест, уже заработал новый детский сад на 300 мест. Еще один такой же садик находится в стадии строительства. Вызывали вопросы и темы транспортной доступности. В итоге сейчас строится дорога от третьего микрорайона до микрорайона «Нанжуль-Солнечный», которая свяжут его с социальными объектами. Еще один дорожный проект - путепровод «Авиаторов-Северное шоссе», который станет началом альтернативной связи микрорайона «Солнечный» с основной территорией города.

Озвученный в ходе «Прямой линии» третий микрорайон начал застраиваться в 2002 году. Прошлым летом администрация Красноярска размежевала незастроенные территории, предусмотрев участки для строительства детского сада (175 мест) и школы (1100 мест) с полноценным стадионом. С застройщиком удалось договориться, что называется, мирным путем - за счет уменьшения объема жилой застройки администрация города осуществила возврат двух земельных участков для строительства соцобъектов.

«На данный момент разработан детальный проект планировки третьего микрорайона, в котором забронированы места для социальных учреждений. В ближайшее время он будет вынесен на публичные слушания», - заявил мэр Сергей Еремин.

Кстати, на сайте мэрии постановление о проведении слушаний уже размещено.

«Постановляю провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 3-го микрорайона жилого района «Солнечный» (далее – Проект) в срок один месяц и шесть дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Городские новости»», - говорится в документе за подписью главы города.

Сквер преткновения

Если земля для школы и детского сада в третьем микрорайоне есть, для полноценного парка и сквера оставшейся земли явно не хватит. Накануне в ходе визита первых лиц города и края в Солнечный было решено выбрать место под создание большой парковой зоны на территории Емельяновского района. Дело за малым - юридически оформить передачу земли из района в город. Парк станет главным общественным пространством для всего микрорайона «Солнечный», и что важно – будет находиться в шаговой доступности для жителей 3-го микрорайона.

Причем это не какие-то далекие планы. Планируется, что благоустройство парка будет проведено в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Но уже в 2019 году начнутся проектные работы по его функциональному наполнению и содержанию, которые будут сопровождаться общественными обсуждениями.