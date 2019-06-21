Красноярских кондукторов одели в поло и фартуки

Для красноярских кондукторов и водителей придумали новую летнюю форму. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в городской администрации.

«Летний вариант формы водителя – это темно-синие рубашки-поло, у кондуктора – рубашки-поло и фартук цвета бордо», — пояснили в мэрии.

Напомним, этой зимой муниципальному общественному транспорту Красноярска разработали фирменный стиль. На автобусах появился единый логотип, а весь персонал начал работать в бордовых жилетках.

Стандартные костюмы – это дисциплина, порядок. Летняя форма выполнена в соответствии с ГОСТом, рубашки – 100% хлопок. Фартук наполовину из полиэстера для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий», — сказал заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

Отметим, что для водителей и кондукторов сошьют около 1,5 тысяч комплектов.