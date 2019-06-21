21 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае отмечают День кинолога

Главная Общество
Красноярск
13:42 21 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Кинологическая служба в России появилась в 1909 году. В Красноярском крае питомник служебно-розыскных собак был создан в 1994 году. В то время кинологи относились к подразделениям вневедомственной охраны и охраны общественного порядка. С 2004 года они вошли в структуру ГУВД по Красноярскому краю.

Служебные собаки способны взять след, найти оружие, взрывчатые вещества и наркотики. С ними легко охранять общественный порядок. На службе в крае используют немецких и бельгийских овчарок, ротвейлеров, спаниелей и лабрадоров. У каждого животного своя специализация.

«Вся работа сотрудников ЦКС ГУ МВД по краю построена на тесном сотрудничестве человека и собаки. Достичь взаимопонимания не так просто, а научить собаку выполнять сложную тонкую работу – еще труднее. Но трудятся на этом поприще настоящие профессионалы и поэтому им все по плечу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и кратко называют просто Днем кинолога.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю, ГУФСИН по Красноярскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

21 Июня 2019 г.
Речники выйдут на линию «Красноярск-Дудинка»
Новости Красноярска: Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

21 Июня 2019 г.
Сегодня вечером животное доставят в Красноярск
Новости Красноярска: Слушания по проекту планировки исторического центра Красноярска прошли с нарушениями

Слушания по проекту планировки исторического центра Красноярска прошли с нарушениями

21 Июня 2019 г.
На это указали в прокуратуре
Новости Красноярска: Красноярские страховщики остались без полисов ОСАГО

Красноярские страховщики остались без полисов ОСАГО

21 Июня 2019 г.
Поставки бланков приостановил Российский союз страховщиков
Новости Красноярска: Красноярцев ждут дождливые выходные

Красноярцев ждут дождливые выходные

21 Июня 2019 г.
При этом будет жарко
Новости Красноярска: КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

21 Июня 2019 г.
В ликвидации «аварии» участвовали сотрудники КНП, пожарные и спасательные службы
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

20 Июня 2019 г.
Руководство города и края пообещали решить проблемы
Новости Красноярска: Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

17 Июня 2019 г.
Это очень редкое явление
Новости Красноярска: Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

17 Июня 2019 г.
Его тренерский стаж насчитывает порядка пятнадцати лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356