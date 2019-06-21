В Красноярском крае отмечают День кинолога

Кинологическая служба в России появилась в 1909 году. В Красноярском крае питомник служебно-розыскных собак был создан в 1994 году. В то время кинологи относились к подразделениям вневедомственной охраны и охраны общественного порядка. С 2004 года они вошли в структуру ГУВД по Красноярскому краю.

Служебные собаки способны взять след, найти оружие, взрывчатые вещества и наркотики. С ними легко охранять общественный порядок. На службе в крае используют немецких и бельгийских овчарок, ротвейлеров, спаниелей и лабрадоров. У каждого животного своя специализация.

«Вся работа сотрудников ЦКС ГУ МВД по краю построена на тесном сотрудничестве человека и собаки. Достичь взаимопонимания не так просто, а научить собаку выполнять сложную тонкую работу – еще труднее. Но трудятся на этом поприще настоящие профессионалы и поэтому им все по плечу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и кратко называют просто Днем кинолога.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю, ГУФСИН по Красноярскому краю