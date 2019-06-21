Флот речного пароходства начинает доставку грузов в Норильск

Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов для Норильского промышленного района. Речники выйдут на линию «Красноярск-Дудинка». Это направление является магистральным для грузовых перевозок на север Красноярского края. Основной объем грузов предназначен для «Норникеля», Заполярного филиала компании. Промышленники по-прежнему удерживают первое место по объемам потребления транспортных услуг Енисейского пароходства.

К отправке из Красноярска готовят 11 тысяч тонн грузов, из Лесосибирска — 32 тысячи. Речники оперативно грузят все необходимое на суда Енисейского пароходства.

В летнюю навигацию 2019 года для производственных нужд «Норникеля» планируется перевезти 1,65 млн тонн грузов. Основным направлением работы станет добыча и перевозка песка Червинского месторождения (1,5 млн тонн).

«Пароходство также осуществит перевозку шпалы и пиломатериала, клинкера, кокса, антрацита и генеральных грузов. Также в начале июля из п. Стрелка в Дудинку отправятся два плотокаравана общим количеством круглого леса 49 тысяч кубометров», — рассказали в компании.

Заявку на перевозку оставила и «Таймырская топливная компания». Флот доставит 134 тысячи тонн нефтеналива. Для Норильскгазпрома и Норильсктрансгаза объем грузоперевозок запланирован в размере 45 тысяч тонн. Объем грузов от других коммерческих организаций пунктом назначения Дудинка составит около 100 тысяч тонн.

В топливно-энергетических ресурсах нуждаются и населенные пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района. На перевозках по линии «Красноярск – Дудинка» флот и экипажи будут работать до поздней осени.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»