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Ветеринар рассказал о состоянии исхудавшей белой медведицы в Норильске

Главная Общество
Красноярск
12:31 21 Июня 2019
животные, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Ветеринар красноярского зоопарка «Роев ручей» Георгий Белянин осмотрел белую медведицу, которая бродила по Норильску. Животному около двух лет, вес самки — 200 кг. Хищница довольно сильно истощена — от питания отбросами на городском отвале ее система пищеварения нарушилась. Белая медведица пока мало ест и страдает от диареи, так что помощь человека ей жизненно необходима. 

Местные жители едва не сорвали спасательную операцию — они подкармливали медведицу мясом, поэтому она перестала реагировать на попытки зоологов привлечь ее в клетку. Самка напугалась людей и едва не убежала. 

«Нам пришлось использовать наркоз, но медведица перенесла все спокойно», — рассказал ветеринар. 

Заполярная медведица готовится к отправке в Красноярск — 21 июня к 18:00 ее ждут в зоопарке «Роев ручей». Зоологи утверждают, что у животного есть шанс вернуться в естественную среду. Пока же этого делать нельзя. 

«У медведицы нет подкожного жира, поэтому просто отправить ее домой нельзя — это верная смерть. У нас складывается впечатление, что медведица не могла сама прийти в Норильск. Мы думаем, медведь там уже был. Либо он сбежал, либо его выпустили. Мы посмотрим на состояние когтей и лап, насколько они стертые», —  прокомментировал Андрей Горбань, директор «Роева ручья». 

Напомним, взрослую белую медведицу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания этих хищников севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Белые медведи занесены в Красную книгу по всему миру.  

Видео: «Новости северного города»

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