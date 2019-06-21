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Слушания по проекту планировки исторического центра Красноярска прошли с нарушениями

Главная Общество
Красноярск
10:31 21 Июня 2019
красноярск, строительство, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура Красноярска по итогам проверки выявила нарушения при проведении публичных слушаний по изменению проекта планировки исторического центра города.

Напомним, на месте исторических зданий напротив стадиона «Локомотив» планируют построить многоквартирный жилой дом. Для этого требуется новое межевание территории посредством перераспределения частных и муниципальных земельных участков, что позволит увеличить площадь строительной площадки.

В надзорном ведомстве сообщили, что в период с 7 мая по 11 июня в краевом центре проходили общественные обсуждения по вопросу внесения соответствующих изменений в планировку квартала в границах ул. Марковского - ул. Вейнбаума - ул. Ленина - ул. Перенсона

«Целью изменений должно стать установление границ земельных участков для обеспечения реновации исторической застройки, ее реконструкции, а также установление границ и параметров планируемых к строительству объектов, среди которых указывался жилой дом с подземным сооружением и гаражом на 200 машин», - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

При этом городские власти не предоставили участникам обсуждения сведения о высотности предполагаемого к размещению на участке объекта. В прокуратуре считают, что отсутствие этих данных могло повлиять на результаты голосования.

«Между тем одним из основных принципов и задачей проведения процедуры публичных слушаний по внесению изменений в документы территориального планирования является соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, доведения до населения исчерпывающей информации о планируемых изменениях», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В связи с этим первому заместителю главы города вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона об информировании населения.

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