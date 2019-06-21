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Красноярские страховщики остались без полисов ОСАГО

Главная Общество
Красноярск
10:08 21 Июня 2019
осаго, красноярск, страхование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Российский союз страховщиков временно приостановил поставки полисов ОСАГО страховой компании «Надежда». В союзе поясняют, что это предупредительная мера. Как только фирма устранит нарушения, она снова сможет получать бланки. О каких конкретно нарушениях идет речь, не сообщается. Федеральные эксперты не исключают, что «Надежда» осталась без бланков из-за шаткого финансового состояния, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев в интервью радиостанции «Красноярск-Главный» заверил, что автомобилистам, которые ранее застраховали автогражданскую ответственность в «Надежде» не стоит переживать о выплатах в случае ДТП.

«Человек купил полис страховой компании «Надежда» и вдруг произошел страховой случай. У второго участника другая страховая компания. И вот как раз она будет выплачивать человеку, которому нанесен вред. А вот если «Надежда» нанесет вред другому, тогда этот человек обратиться в Российский союз автостраховщиков и ему выплатят компенсацию, которая положена по страховому случаю», - заявил Зуев.

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