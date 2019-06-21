Красноярские страховщики остались без полисов ОСАГО

Российский союз страховщиков временно приостановил поставки полисов ОСАГО страховой компании «Надежда». В союзе поясняют, что это предупредительная мера. Как только фирма устранит нарушения, она снова сможет получать бланки. О каких конкретно нарушениях идет речь, не сообщается. Федеральные эксперты не исключают, что «Надежда» осталась без бланков из-за шаткого финансового состояния, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев в интервью радиостанции «Красноярск-Главный» заверил, что автомобилистам, которые ранее застраховали автогражданскую ответственность в «Надежде» не стоит переживать о выплатах в случае ДТП.