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Красноярцев ждут дождливые выходные

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Красноярск
09:02 21 Июня 2019
дождь, лето, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Осадки в Красноярске сохранятся до конца недели. В пятницу, 21 июня, в городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до +25…+27°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирский метеоцентр.

В субботу, 22 июня, ночью термометры покажут +14°С, в светлое время суток температура в городе поднимется до +29°С, спастись от духоты и зноя поможет небольшой дождь.

В воскресенье, 23 июня, ночные температуры опустятся до +16°С. По прогнозам синоптиков, днем в Красноярске будет около +26°С, ожидаются осадки.

По предварительным данным Гидрометцентра, следующая неделя начнется с понижения температуры до +20°С, осадки сохранятся.

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