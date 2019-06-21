21 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Выделенные полосы на Партизана Железняка и Металлургов переводят на спецрежим

Главная Общество
Красноярск
08:38 21 Июня 2019
транспорт, автобус, машина, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Автомобилистам разрешили выезжать на выделенные полосы для автобусов на ул. Партизана Железняка и пр. Металлургов. С 22 июня «выделенки» переводят на специальный режим, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Движение по ним будет запрещено только в будние дни, а по субботам и воскресеньям полосы открыты для автомобилистов – штрафы начислять не будут.

«Как показывает мониторинг, с помощью выделенных полос ситуация с беспрепятственным движением общественного транспорта улучшилась.На наиболее загруженных участках скорость движения общественного транспорта увеличилась. Например, на ул. Партизана Железняка рост средней скорости в часы пик составил до 13% в зависимости от участка. На Тотмина рост средней скорости достиг 30%, на Коммунальном мосту при движении от Театра оперы и балета в сторону Предмостной площади средняя скорость выросла на 14%, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

Отметим, что в Красноярске уже есть выделенные полосы, которые работают только с понедельника по четверг. Они расположены на ул. Тотмина и ул. Калинина. Всего же в краевом центре «выделенки» есть на 21 дороге.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев ждут дождливые выходные

Красноярцев ждут дождливые выходные

21 Июня 2019 г.
При этом будет жарко
Новости Красноярска: КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

21 Июня 2019 г.
В ликвидации «аварии» участвовали сотрудники КНП, пожарные и спасательные службы
Новости Красноярска: Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

Александр Усс и Сергей Еремин добрались до Солнечного после жалобы президенту

20 Июня 2019 г.
Руководство города и края пообещали решить проблемы
Новости Красноярска: Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

20 Июня 2019 г.
Красноярка пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Солнечный
Новости Красноярска: Цены на бензин в отпуске

Цены на бензин в отпуске

20 Июня 2019 г.
«Красноярскнефтепродукт» значительно снизил стоимость топлива на АЗС сети
Новости Красноярска: Летом в Красноярске отремонтируют более сотни дворов

Летом в Красноярске отремонтируют более сотни дворов

20 Июня 2019 г.
За ходом работ наблюдают жители
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Новости Красноярска: Дольщики из Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом

Дольщики из Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом

18 Июня 2019 г.
Следственный комитет проводит проверку по этому факту
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356