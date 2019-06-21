Выделенные полосы на Партизана Железняка и Металлургов переводят на спецрежим

Автомобилистам разрешили выезжать на выделенные полосы для автобусов на ул. Партизана Железняка и пр. Металлургов. С 22 июня «выделенки» переводят на специальный режим, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Движение по ним будет запрещено только в будние дни, а по субботам и воскресеньям полосы открыты для автомобилистов – штрафы начислять не будут.

«Как показывает мониторинг, с помощью выделенных полос ситуация с беспрепятственным движением общественного транспорта улучшилась.На наиболее загруженных участках скорость движения общественного транспорта увеличилась. Например, на ул. Партизана Железняка рост средней скорости в часы пик составил до 13% в зависимости от участка. На Тотмина рост средней скорости достиг 30%, на Коммунальном мосту при движении от Театра оперы и балета в сторону Предмостной площади средняя скорость выросла на 14%, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

Отметим, что в Красноярске уже есть выделенные полосы, которые работают только с понедельника по четверг. Они расположены на ул. Тотмина и ул. Калинина. Всего же в краевом центре «выделенки» есть на 21 дороге.