Александр Усс и Сергей Еремин добрались до «Солнечного» после жалобы президенту

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава города Сергей Еремин прибыли в микрорайон «Солнечный», не дождавшись завершения «Прямой линии» с президентом.

Напомним, вопрос главе государства удалось задать жительнице краевого центра. Она пожаловалась, что в микрорайоне, где в основном живут молодые семьи, катастрофически не хватает школ и детских садов, отсутствует инфраструктура.

После звонка Владимир Путин отправил Александра Усса в «Солнечный».

Первые лица отреагировали оперативно. Губернатор и мэр прибыли на окраину города к 20:00, когда «Прямая линия» с президентом еще не завершилась.

Сергей Еремин в прямом эфире успел доложить президенту, какие меры власти планируют принять для решения проблемы с инфраструктурой в «Солнечном».