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Александр Усс и Сергей Еремин добрались до «Солнечного» после жалобы президенту

Главная Общество
Красноярск
20:56 20 Июня 2019
общество, красноярск, власть, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава города Сергей Еремин прибыли в микрорайон «Солнечный», не дождавшись завершения «Прямой линии» с президентом.

Напомним, вопрос главе государства удалось задать жительнице краевого центра. Она пожаловалась, что в микрорайоне, где в основном живут молодые семьи, катастрофически не хватает школ и детских садов, отсутствует инфраструктура.

После звонка Владимир Путин отправил Александра Усса в «Солнечный».
Первые лица отреагировали оперативно. Губернатор и мэр прибыли на окраину города к 20:00, когда «Прямая линия» с президентом еще не завершилась.

Сергей Еремин в прямом эфире успел доложить президенту, какие меры власти планируют принять для решения проблемы с инфраструктурой в «Солнечном».

«Мы построим школу и детский сад. Школа на 1100 мест, детский сад на 180 мест. Мы хотим это закрепить. По поводу парка, если будет совместная поддержка, то вот это место можно закрепить. Место красивое», — сказал он. 

«Видно, что работа кипит. Отреагировали», - прокомментировали слова мэра Красноярска ведущие «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

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