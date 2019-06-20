Александр Усс и Сергей Еремин добрались до «Солнечного» после жалобы президенту

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава города Сергей Еремин прибыли в микрорайон «Солнечный», не дождавшись завершения «Прямой линии» с президентом.
Напомним, вопрос главе государства удалось задать жительнице краевого центра. Она пожаловалась, что в микрорайоне, где в основном живут молодые семьи, катастрофически не хватает школ и детских садов, отсутствует инфраструктура.
После звонка Владимир Путин отправил Александра Усса в «Солнечный».
Первые лица отреагировали оперативно. Губернатор и мэр прибыли на окраину города к 20:00, когда «Прямая линия» с президентом еще не завершилась.
Сергей Еремин в прямом эфире успел доложить президенту, какие меры власти планируют принять для решения проблемы с инфраструктурой в «Солнечном».
«Мы построим школу и детский сад. Школа на 1100 мест, детский сад на 180 мест. Мы хотим это закрепить. По поводу парка, если будет совместная поддержка, то вот это место можно закрепить. Место красивое», — сказал он.
«Видно, что работа кипит. Отреагировали», - прокомментировали слова мэра Красноярска ведущие «Прямой линии» с Владимиром Путиным.