Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет России организовал проверку о нарушении прав жителей микрорайона Солнечный в Красноярске. Поручение дано после звонка местной жительницы Владимиру Путину на «Прямую линию».

Напомним, женщина пожаловалась главе государства на отсутствие парков, школ и детских садов. Она сообщила президенту, что в микрорайоне проживает 70 тысяч человек, а социальной инфраструктуры катастрофически не хватает: «наши школы переполнены в три раза».

Следователи изучат обстоятельства нарушения прав граждан Красноярска и дадут правовую оценку должностным лицам, допустившим нарушения, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России организована проверка о нарушении прав граждан, проживающих в микрорайоне Солнечном города Красноярска. Одна из жительниц микрорайона, обратившаяся на прямую линию с президентом РФ, в своем обращении сообщает, что в микрорайоне, в котором проживают молодые семьи, практически отсутствует необходимая инфраструктура, не хватает школ, детских садов и скверов. Кроме того, в обращении женщина жалуется на застройку коммерческим жильем территории, ранее отведенной под парковую зону», — отметила представитель силового ведомства.

Добавим, что в ходе «Прямой лини» Владимир Путин призвал губернатора Александра Усса съездить в микрорайон «Солнечный» и посмотреть, что можно сделать с инфраструктурой. К 20 часам вечера этого же дня глава региона и мэр Красноярска Сергей Еремин отреагировали на поручение президента и прибыли на окраину города.