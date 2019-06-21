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КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

Главная Общество
Красноярск
09:02 21 Июня 2019
учения, топливо и азс, предприятие, нефть
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«Красноярскнефтепродукт» провел запланированные учения на нефтебазе филиала «Восточный» в Канске. В ликвидации «аварии» участвовали сотрудники КНП, пожарные и спасательные службы. Корреспондент Sibnovosti.ru следил за масштабной операцией на востоке края.

В 13:00 на нефтебазе сработала тревога и началась экстренная эвакуация сотрудников. По легенде, произошло серьезное ЧП – лопнул шов резервуара, произошла утечка топлива. В первые минуты аварии самые важные действия должны выполнить именно сотрудники нефтебазы — часть работников обязаны эвакуироваться, остальные — создать штаб по ликвидации утечки.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

«При возникновении ЧС самое главное не растеряться и вовремя подать сигнал — от этого зависит и ущерб, и количество жертв. На мой взгляд, оповещение прошло в штатном режиме — мы уложились в 8 минут. Такие мероприятия очень важны — сотрудники КНП должны в экстремальной ситуации действовать правильно и не растеряться. Мы всегда прорабатываем разные сценарии ЧС», — отметил главный инженер филиала «Восточный» КНП Владимир Венедиктов.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

Первым делом участникам операции необходимо оцепить территорию разлива нефтепродуктов сигнальной лентой и отключить электроэнергию. От малейшей искры аварийный резервуары с тоннами дизельного топлива могут взорваться, поэтому место разлива покрывается специальной пеной, а соседние резервуары охлаждаются водой.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

Затем в дело вступает специалист, который должен проверить уровень содержания паров нефтепродуктов в воздухе.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

В это время двое сотрудников в защитной экипировке запустили процесс слива топлива из аварийного резервуара.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

На этом этапе сотрудники КНП выполнили все действия правильно — эстафету по ликвидации ЧС передали городским пожарным.

На этом операция не заканчивается. Дежурный доложил начальнику штаба, что с территории нефтебазы не эвакуировался один сотрудник. Не исключено, что мужчина пострадал и сейчас срочно нуждается в медицинской помощи. Чтобы найти работника, на место вызвали спасателей. Пострадавшего обнаружили на крыше резервуара, его спасение заняло не более 20 минут.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

«КНП — одно из крупнейших предприятий за Уралом. У нас 14 таких нефтебаз, а это особо опасные производственные объекты.  Персонал нужно постоянно тренировать — чем больше мы учимся, тем больше мы застрахованы от тяжелых последствий ЧС», — отметил  гендиректор КНП Борис Золотарев.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

Спасатель на веревке спустился к месту утечки. Залатать бак удалось с помощью магнитного пластыря. Начальнику штаба доложили: «Утечка топлива устранена!».

«В первую очередь, мы должны были спасти жизнь человека. Вторая задача — ликвидировать утечку нефтепродукта. Должен признать, с КНП уже проводим не первые учения – сотрудники компании действуют грамотно и, главное, без лишней суеты выполняют необходимые команды, а это немаловажно в случае ЧС», — сказал во время спасательной операции Павел Дербин, начальник профессионального аварийно-спасательного образования.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

Пострадавшего на земле встречали медики, ему оказали первую помощь. В целом, операция по ликвидации ЧС на КНП заняла не более часа, что соответствует необходимым нормативам.

КНП провел масштабные учения на нефтебазе в Канске

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт» 
По материалам АО «Красноярскнефтепродукт» 

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