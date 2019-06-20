Цены на бензин в отпуске

Сегодня «Красноярскнефтепродукт» значительно снизил стоимость топлива на АЗС сети. Ценовые изменения заметил корреспондент Sibnovosti.ru. Как выяснилось, КНП ввел временные скидки на топливо.

Так, литр АИ-92 на заправках теперь стоит 41,45 руб. Выгода по сравнению с прежними ценами составляет почти 2 рубля за литр. Не менее популярный АИ-95 начали отпускать по 43,60 руб. за литр. Стоимость ходовой марки также стала меньше почти на 1,5 рубля.

В пресс-службе КНП пояснили, что компания запустила летнюю акцию «Цены в отпуске».

«Лучший бонус для водителя – это скидка на бензин, именно поэтому в разгар летних отпусков Компания Красноярскнефтепродукт запустила акцию «Цены в отпуске», в рамках которой снижены цены на самые ходовые марки бензина. Любой отпуск рано или поздно заканчивается, поэтому советуем клиентам воспользоваться выгодным предложением как можно скорее, сроки действия акции ограничены» — сообщила руководитель пресс-службы АО «Красноярскнефтепродукт» Ирина Румянцева.

Водитель из Красноярска Георгий Кочерженко часто заправляется на КНП. Он удивился, что цены на АЗС «Красноярскнефтепродукта» в пиковый сезон стали ниже.

«Летом обычно цены на топливо повышают, а на КНП устроили приятный бонус для водителей. Я заправляюсь 92-м бензином. Залил полный бак, завтра поеду на дачу в Шилинский район», — сказал красноярец.

Отметим, что акция будет действовать до ее отмены.

По материалам КНП