Летом в Красноярске отремонтируют более сотни дворов

Этим летом в Красноярске планируется отремонтировать 106 дворов. На придомовых территориях заменят асфальт и бордюрный камень, а также установят малые архитектурные формы, сообщили в городской администрации.

В Центральном районе приведут в порядок семь дворов. Около сотни территорий облагородят и в других районах Красноярска. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Главное его особенность — участие в процессе местных жителей. Они наблюдают за ходом работ и контролируют результат.

«Собственники должны подать заявку в районную администрацию и решить, что они готовы участвовать в организации процесса ремонта и даже частично оплатить работы – от 2% до 20%», — рассказали в мэрии.

Напомним, в краевом центре работы по проекту «Формирование комфортной ​городской среды» начались в 2017 году. За прошедшие два года были благоустроены 373 дворовые территории на общую сумму 601,6 млн рублей.