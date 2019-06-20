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Летом в Красноярске отремонтируют более сотни дворов

Главная Общество
Красноярск
16:40 20 Июня 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Этим летом в Красноярске планируется отремонтировать 106 дворов. На придомовых территориях заменят асфальт и бордюрный камень, а также установят малые архитектурные формы, сообщили в городской администрации. 

В Центральном районе приведут в порядок семь дворов. Около сотни территорий облагородят и в других районах Красноярска. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Главное его особенность — участие в процессе местных жителей. Они наблюдают за ходом работ и контролируют результат. 

«Собственники должны подать заявку в районную администрацию и решить, что они готовы участвовать в организации процесса ремонта и даже частично оплатить работы – от 2% до 20%», — рассказали в мэрии. 

Напомним, в краевом центре работы по проекту «Формирование комфортной ​городской среды» начались в 2017 году. За прошедшие два года были благоустроены 373 дворовые территории на общую сумму 601,6 млн рублей. 

 

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