В Красноярске коммунальщики создали уличный пылесос из мусорных баков

В Красноярске коммунальщики придумали уличный пылесос — конструкция состоит из мусорных баков. Всего на тележке два контейнера — на одном всасывающий механизм и гибкий шланг чтобы собирать с асфальта мелкий мусор, в другой отходы сбрасывают вручную. Устройство укомплектовали метлой, лопатой и щипцами, чтобы уборщики улиц могли возить все необходимые инструменты с собой.

Разработчики признаются, что их уличный пылесос уступает зарубежным аналогам, зато выигрывает по цене. В будущем сотрудники надеются довести разработку до более высокого уровня.

Пока новое изобретение тестируют на улицах правобережья. Пылесос легко собирает мелкий мусор — пыль, листья и выброшенные красноярцами отходы. Встретить работников с новым изобретением можно на ул. Матросова и 60 лет Октября.