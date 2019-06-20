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В Красноярске коммунальщики создали уличный пылесос из мусорных баков

Главная Общество
Красноярск
15:14 20 Июня 2019
изобретение, красноярск, общество
Источник: Енисей
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В Красноярске коммунальщики придумали уличный пылесос — конструкция состоит из мусорных баков. Всего на тележке два контейнера — на одном всасывающий механизм и гибкий шланг чтобы собирать с асфальта мелкий мусор, в другой отходы сбрасывают вручную. Устройство укомплектовали метлой, лопатой и щипцами, чтобы уборщики улиц могли возить все необходимые инструменты с собой. 

Разработчики признаются, что их уличный пылесос уступает зарубежным аналогам, зато выигрывает по цене. В будущем сотрудники надеются довести разработку до более высокого уровня. 

Пока новое изобретение тестируют на улицах правобережья. Пылесос легко собирает мелкий мусор — пыль, листья и выброшенные красноярцами отходы. Встретить работников с новым изобретением можно на ул. Матросова и 60 лет Октября.

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