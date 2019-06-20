РУСАЛ принимает участие в RosUpack 2019

РУСАЛ принимает участие в 24-ой международной выставке упаковочной индустрии RosUpack, которая проходит с 18 по 21 июня 2019 года в Москве.

В рамках выставки РУСАЛ презентует стенд, композиционной основой которого стали живописные полотна, созданные с применением фольги, алюминиевой ленты, пергамента, пищевой пленки и других упаковочных материалов. В экспозиции представлены около 20 арт-объектов, которые воспроизводят знаменитые шедевры мировой живописи, в том числе «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, «Наполеон» Жака Луи Давида.

Кроме того, РУСАЛ представляет весь спектр продукции, выпускаемой Даунстрим дивизионом компании: кашированную, лакированную и печатную фольгу, для ламинации, для различных технических назначений, а также многослойные упаковочные материалы, пищевые контейнеры.

На стенде компании также можно ознакомиться с алюминиевыми лентами, банками и крышками из ламистера, различными видами упаковочных материалов на основе бумаги, пергамента и гофрокартона.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»