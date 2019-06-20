20 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ принимает участие в RosUpack 2019

Главная Общество
Красноярск
14:11 20 Июня 2019
выставка, предприятие, продукция, металлургия
версия для печати Ico_print

РУСАЛ  принимает участие в 24-ой международной выставке упаковочной индустрии RosUpack, которая проходит с 18 по 21 июня 2019 года в Москве.

В рамках выставки РУСАЛ презентует стенд, композиционной основой которого стали живописные полотна, созданные с применением фольги, алюминиевой ленты, пергамента, пищевой пленки и других упаковочных материалов. В экспозиции представлены около 20 арт-объектов, которые воспроизводят знаменитые шедевры мировой живописи, в том числе «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, «Наполеон» Жака Луи Давида.

Кроме того, РУСАЛ представляет весь спектр продукции, выпускаемой Даунстрим дивизионом компании: кашированную, лакированную и печатную фольгу, для ламинации, для различных технических назначений, а также многослойные упаковочные материалы, пищевые контейнеры.

На стенде компании также можно ознакомиться с алюминиевыми лентами, банками и крышками из ламистера, различными видами упаковочных материалов на основе бумаги, пергамента и гофрокартона.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Зоологам удалось поймать гуляющую по Норильску белую медведицу

Зоологам удалось поймать гуляющую по Норильску белую медведицу

20 Июня 2019 г.
Ее доставят в Красноярск
Новости Красноярска: Красноярские эксперты нашли микробов в сгущенке

Красноярские эксперты нашли микробов в сгущенке

20 Июня 2019 г.
Далеко не все образцы этого лакомства пригодны к употреблению
Новости Красноярска: Фонд жилищного строительства рассказал о своей деятельности на заседании профильного комитета в ЗакСобрании

Фонд жилищного строительства рассказал о своей деятельности на заседании профильного комитета в ЗакСобрании

20 Июня 2019 г.
На прошедшем заседании выступил генеральный директор Сергей Бердоусов
Новости Красноярска: В Красноярске закрыт левый поворот с Брянской на Достоевского

В Красноярске закрыт левый поворот с Брянской на Достоевского

20 Июня 2019 г.
Изменения вступили в силу с 20 июня
Новости Красноярска: 200 баллов на ЕГЭ по физике и профильной математике - новые красноярские рекорды

200 баллов на ЕГЭ по физике и профильной математике - новые красноярские рекорды

19 Июня 2019 г.
Отличились четыре выпускника
Новости Красноярска: Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию

Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию

19 Июня 2019 г.
Приемные комиссии расположены по всему городу
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Новости Красноярска: Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

17 Июня 2019 г.
Территория у главного родильного комплекса изменилась не в лучшую сторону
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356