Зоологам удалось поймать гуляющую по Норильску белую медведицу

Зоологам удалось выйти на след белой медведицы, которую в середине июня заметили жители Норильска. Животное поймали в промзоне города. Самка не проявляла агрессии и вела себя спокойно. Она довольно сильно исхудала, так как долгое время не могла найти себе существенную пищу, рассказали специалисты.

СМИ со ссылкой на представителей управления ГО и ЧС Норильска сообщают, что краснокнижную белую медведицу уже 21 июня отправят в Красноярск. Российский дрессировщик Эдгар Запашный на своей странице в Instagram написал, что самка, скорее всего, будет жить в зоопарке «Роев ручей». Выпускать ее в дикую природу опасно для здоровья животного.

На вид медведице около 1,5-2 лет, ее вес — примерно 200 кг. По словам зоологов, зверь должен успешно пройти реабилитацию.

Отметим, что у Красноярска уже есть опыт эвакуации белых медведей. В прошлом году в зоопарк доставили белого медвежонка из поселка Диксон.

Напомним, взрослую белую медведицу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания этих хищников севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Белые медведи занесены в Красную книгу по всему миру.