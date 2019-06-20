20 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Зоологам удалось поймать гуляющую по Норильску белую медведицу

Главная Общество
Красноярск
14:24 20 Июня 2019
животные, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Зоологам удалось выйти на след белой медведицы, которую в середине июня заметили жители Норильска. Животное поймали в промзоне города. Самка не проявляла агрессии и вела себя спокойно. Она довольно сильно исхудала, так как долгое время не могла найти себе существенную пищу, рассказали специалисты. 

СМИ со ссылкой на представителей управления ГО и ЧС Норильска сообщают, что краснокнижную белую медведицу уже 21 июня отправят в Красноярск. Российский дрессировщик Эдгар Запашный на своей странице в Instagram написал, что самка, скорее всего, будет жить в зоопарке «Роев ручей». Выпускать ее в дикую природу опасно для здоровья животного.

На вид медведице около 1,5-2 лет, ее вес — примерно 200 кг. По словам зоологов, зверь должен успешно пройти реабилитацию. 

Отметим, что у Красноярска уже есть опыт эвакуации белых медведей. В прошлом году в зоопарк доставили белого медвежонка из поселка Диксон. 

Напомним, взрослую белую медведицу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания этих хищников севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Белые медведи занесены в Красную книгу по всему миру. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ принимает участие в RosUpack 2019

РУСАЛ принимает участие в RosUpack 2019

20 Июня 2019 г.
В рамках выставки РУСАЛ презентует стенд, композиционной основой которого станут живописные полотна
Новости Красноярска: Красноярские эксперты нашли микробов в сгущенке

Красноярские эксперты нашли микробов в сгущенке

20 Июня 2019 г.
Далеко не все образцы этого лакомства пригодны к употреблению
Новости Красноярска: Фонд жилищного строительства рассказал о своей деятельности на заседании профильного комитета в ЗакСобрании

Фонд жилищного строительства рассказал о своей деятельности на заседании профильного комитета в ЗакСобрании

20 Июня 2019 г.
На прошедшем заседании выступил генеральный директор Сергей Бердоусов
Новости Красноярска: В Красноярске закрыт левый поворот с Брянской на Достоевского

В Красноярске закрыт левый поворот с Брянской на Достоевского

20 Июня 2019 г.
Изменения вступили в силу с 20 июня
Новости Красноярска: 200 баллов на ЕГЭ по физике и профильной математике - новые красноярские рекорды

200 баллов на ЕГЭ по физике и профильной математике - новые красноярские рекорды

19 Июня 2019 г.
Отличились четыре выпускника
Новости Красноярска: Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию

Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию

19 Июня 2019 г.
Приемные комиссии расположены по всему городу
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356