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Красноярские эксперты нашли микробов в сгущенке

Главная Общество
Красноярск
12:57 20 Июня 2019
общество, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии проверили состав сгущенки. Как оказалось, далеко не все образцы этого лакомства пригодны для употребления, сообщили в пресс-службе ЦМС. 

Для анализа специалисты закупили в красноярских магазинах 10 образцов сгущенки. Продукция изготовлена на Белгородской, Омской, Смоленской, Орловской, Краснодарской, Красноярской и других фабриках. 

Эксперты исследовали маркировку и состав сгущенки. Выяснилось, что четыре образца лакомства не соответствуют требованиям ГОСТа. В консервах «Ужурское» (АО «Искра», Красноярский край), «Молочная страна» (ООО «Промконсервы», г.Смоленск), «Главпродукт» (ЗАО «Верховский молочный комбинат», Москва) и «Семенишна» (ООО «Саянмолоко», Красноярский край) обнаружено завышенное число микробов, что не соответствует допустимым показателям безопасности. Еще два образца содержат слишком много жира, белка, сахара и прочих «вредных» компонентов. 

Шесть образцов лакомого продукта Красноярский ЦСМ признал качественными. Испытания прошли: 

  • Алексеевское» (Белгородская обл.);
  • «Коровка из Кореновки» (Краснодарский край);
  • «Великая Сибирь».  (Омская область);
  • «Рогачевъ» (Беларусь);
  • «Назарово» (Красноярский край).

«Более половины образцов показали высокое качество. Отсутствие растительных жиров в составе молока сгущенного также приятно удивило. Это значит, что при изготовлении использовали только молочное сырье. В то время как по результатам предыдущих оценок,  70%  проверенных образцов содержали растительные жиры, то есть были  фальсифицированы», - прокомментировала начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяна  Мельник.

Отметим, что в следующий раз эксперты проверят безопасность детских площадок в Красноярске. 

Фото: ЦСМ

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