Красноярские эксперты нашли микробов в сгущенке

Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии проверили состав сгущенки. Как оказалось, далеко не все образцы этого лакомства пригодны для употребления, сообщили в пресс-службе ЦМС.
Для анализа специалисты закупили в красноярских магазинах 10 образцов сгущенки. Продукция изготовлена на Белгородской, Омской, Смоленской, Орловской, Краснодарской, Красноярской и других фабриках.
Эксперты исследовали маркировку и состав сгущенки. Выяснилось, что четыре образца лакомства не соответствуют требованиям ГОСТа. В консервах «Ужурское» (АО «Искра», Красноярский край), «Молочная страна» (ООО «Промконсервы», г.Смоленск), «Главпродукт» (ЗАО «Верховский молочный комбинат», Москва) и «Семенишна» (ООО «Саянмолоко», Красноярский край) обнаружено завышенное число микробов, что не соответствует допустимым показателям безопасности. Еще два образца содержат слишком много жира, белка, сахара и прочих «вредных» компонентов.
Шесть образцов лакомого продукта Красноярский ЦСМ признал качественными. Испытания прошли:
- Алексеевское» (Белгородская обл.);
- «Коровка из Кореновки» (Краснодарский край);
- «Великая Сибирь». (Омская область);
- «Рогачевъ» (Беларусь);
- «Назарово» (Красноярский край).
«Более половины образцов показали высокое качество. Отсутствие растительных жиров в составе молока сгущенного также приятно удивило. Это значит, что при изготовлении использовали только молочное сырье. В то время как по результатам предыдущих оценок, 70% проверенных образцов содержали растительные жиры, то есть были фальсифицированы», - прокомментировала начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяна Мельник.
Отметим, что в следующий раз эксперты проверят безопасность детских площадок в Красноярске.
Фото: ЦСМ