Фонд жилищного строительства рассказал о своей деятельности на заседании профильного комитета в ЗакСобрании

На прошедшем в Законодательном Собрании Красноярского края заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выступил генеральный директор Фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов. В своем докладе он рассказал о проделанной работе в 2018 году и планах на 2019 год.



Красноярский краевой фонд жилищного строительства является региональным институтом развития в жилищной сфере по реализации государственных инициатив. В минувшем году фонд завершил строительство 10 этажного жилого дома в Железногорске по адресу пр-кт Ленинградский 26 на 465 квартир. В рамках реализации мероприятия государственной программы по обеспечению жилыми помещениями работников бюджетной сферы в 2018 году в 19 муниципальных образованиях края было приобретено и построено 144 жилых помещения для сотрудников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Кроме этого с участием Фонда была введена в эксплуатацию первая очередь проблемного жилого дома в Железногорске по адресу: пр-т Ленинградский, 18Г, благодаря чему 111 семей смогли получить жилье, которое ждали более 5 лет.



На заседании комитета генеральный директор рассказал и о планах Красноярского краевого фонда жилищного строительства на 2019 год. В июле планируется сдача нового жилого дома на 16 квартир в п. Большая Мурта для сотрудников бюджетной сферы, а осенью запланирован ввод в эксплуатацию одного из домов жилого комплекса «Теплый стан», который строится в нескольких кварталах от исторического центра города Минусинска.



В своем докладе Сергей Бердоусов подробно рассказал и о строительстве ЖК «Ясный». На данный момент в жилом комплексе ведется строительство 3 жилых домов и детского сада. В этом году будут введены в эксплуатацию 56 тыс. кв.м жилья – дома № 10 и №13. Сейчас на строительной площадке дома № 13 ведется остекление, фасадные работы, завершается монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство придомовой территории. В ближайшее время начнется внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. На строительной площадке жилого дома № 10 работают монолитчики, каменщики и лифтовики. Выполнены все работы в подвальных помещениях по инженерному обустройству, завершается монтаж лифтовых шахт и наружных стен, в августе начнутся работы по благоустройству придомовой территории. На площадке жилого дома № 9 ведется устройство фундамента. Главные вопросы, касающиеся создания инженерной инфраструктуры для первых жилых домов и детского сада в ЖК «Ясный», уже решены, осталось произвести технологическое присоединение и пуско-наладочные работы.



Помимо этого генеральный директор ККФЖС отметил, что Фонд продолжает свою работу, направленную на повышение доступности ипотечного кредитования: администрирует законы Красноярского края по предоставлению субсидий по ипотеке отдельным категориям граждан, осуществляет выдачу ипотечных кредитов семьям с детьми на льготных условиях, рефинансирует ранее выданные кредиты под более низкий процент, а также совместно с ДОМ.РФ разрабатывает региональную программу ипотечного кредитования льготных категорий граждан под 6% годовых.



По результатам доклада Сергея Бердоусова депутатами Законодательного собрания было предложено министерству строительства оценить необходимость докапитализации и в случае необходимости, поднять вопрос о дополнительном финансировании Красноярского краевого фонда жилищного строительства.

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства