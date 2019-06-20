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Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов

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Красноярск
09:25 20 Июня 2019
студенты, обучение, университет, вуз, образование
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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20 июня в СибГУ им. М.Ф. Решетнева стартовала приемная кампания. В этом году абитуриентов ждут свыше 100 направлений подготовки, более 3000 бюджетных мест, 1050 мест в общежитиях, дополнительные баллы за значок ГТО и волонтерство и многое другое.

Приемная кампания-2019 – это:

1. Более 100 направлений подготовки в 10 институтах, на 1 факультете, в Аэрокосмическом колледже.

2. 2400 бюджетных мест для будущих бакалавров и специалистов, около 600 – для магистрантов, 445 – для поступающих в Аэрокосмический колледж.

3. Скидки до 50%  для поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг.

4. Более 1000 мест  для иногородних студентов в общежитиях на правом и левом берегах.

5. Возможность обучаться дистанционно, заочно и очно-заочно (по вечерам).

6. Выездные приемные комиссии, работающие в различных районах Красноярского края, Читинской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, Бурятии, Якутии с 28 июня по 11 июля.

7. Дополнительные баллы и поступление без экзаменов.

8. Виртуальный умный помощник, который порекомендует абитуриенту будущую профессию исходя из его интересов.

Прием документов от абитуриентов, поступающих на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, осуществляется с 20 июня по 26 июля. 9 августа станет завершающим днем набора в магистратуру. А вот желающим проходить обучение по контракту необходимо подать документы до 16 августа.

Для поступления необходимы: документ, удостоверяющий личность (+ его копия), аттестат или диплом (оригинал и/или копия), 4 фотографии 3х4, иные документы, подтверждающие особые права или индивидуальные достижения.

Подать заявление на поступление можно с 9 до 17 часов по будням и с 9 до 13 по субботам:

  • пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «Л», ауд. 101, тел.: (391) 262-95-96, 291-91-75
  • пр. Мира, 82, ауд. 1-13, тел.: (391) 266-04-14, 227-36-32

Дополнительную информацию можно узнать на сайте университета www.sibsau.ru и на сайте приемной комиссии www.abiturient.sibsau.ru, а также в группе ВКонтакте: vk.com/reshu2019

По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева

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