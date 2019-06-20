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В Красноярске закрыт левый поворот с Брянской на Достоевского

Главная Общество
Красноярск
09:35 20 Июня 2019
перекрытия, дороги, транспорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске изменена схема движения в центре города. С четверга, 20 июня, запрещен левый поворот с улицы Брянская на Достоевского. В мэрии пояснили, что данный маневр провоцировал аварийные ситуации на участке.

«Для снижения вероятности ДТП на перекрестке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Новая схема будет действовать с 20 июня 2019 года на постоянной основе. Водители смогут воспользоваться для совершения маневра параллельными улицами», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в конце мая городские власти запретили левый поворот с ул. Дубровинского на Коммунальный мост. В мэрии уверены, что такие меры помогут сократить заторы на переправе и ул. Вейнбаума. Также изменено направление движения по ул. Сурикова. Теперь на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского автомобили едут только по направлению к Енисею.

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