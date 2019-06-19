200 баллов на ЕГЭ по физике и профильной математике - новые красноярские рекорды

В Красноярском крае стали известны результаты еще по двум предметам ЕГЭ – русскому языку и физике. По русскому языку из 14 960 школьников лишь 39 набрали по 100 баллов. Физику сдавали 2 978 человек - максимальный уровень знаний показали восемь человек.

По итогам двух экзаменов – профильной математике и физике в крае также появились первые рекордсмены – четыре человека написали два предмета на высшие баллы. При этом трое из них учатся в красноярской гимназии №13 в одном специализированном физико-математическом классе – 11 С. Высшие результаты получили Марк Прокушкин, Михаил Шишацкий и Михаил Трапезников.

В физико-математическом классе обучение начинается в 8 утра и продолжается до 18:00. После уроков ребята занимаются научно-исследовательской деятельностью, под руководством преподавателей готовятся к олимпиадам различного уровня.

Еще один выпускник краевой Школы космонавтики (Железногорск) – Илья Федоренко также набрал 200 баллов на ЕГЭ по профильной математике и физике.

«Никаких репетиторов я не нанимал, просто в последние два года достаточно активно участвовал в различных олимпиадах по математике, физике, информатике. Олимпиадные задания значительнее сложнее, чем задания в едином государственном экзамене. По профильной математике я был уверен, что справился со всеми заданиями, кстати, без особого труда, а вот за физику переживал. Когда пришли результаты понял, что зря. Мой совет будущим выпускникам – не пытайтесь зубрить предметы, а включите логику, постарайтесь понять предмет», – рассказал выпускник.

Всего на данный момент в Красноярском крае - 103 стобалльника. В прошлом году этот показатель составил 89.