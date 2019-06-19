Паводок больше не волнует краевые власти

Паводок до следующего года ушел с повестки краевых властей. В правительстве региона подвели итог весеннего половодья. В этом году оно прошло «без особых проблем благодаря проведённым противопаводковым мероприятиям».

«Весеннее половодье на территории Красноярского края прошло без осложнений. В крае своевременно был проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего половодья. Все это позволило не допустить подтопления в 2019 году», - заявил заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

В этом году на территории Красноярского края вскрытие рек началось в конце марта. Ледоход не критично поднял уровень воды. Однако к возможным проблемам все равно готовились заранее: была создана группировка сил и средств общей численностью более 16 тысяч человек, около 4 тысяч единиц техники, свыше 400 единиц плавсредств.

В данный момент кромка льда на реке Енисей вышла в Енисейский залив Карского моря. Паводковая ситуация снята с контроля правительства Красноярского края.