19 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Паводок больше не волнует краевые власти

Главная Общество
Красноярск
14:35 19 Июня 2019
паводки, в красноярском крае, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Паводок до следующего года ушел с повестки краевых властей. В правительстве региона подвели итог весеннего половодья. В этом году оно прошло «без особых проблем благодаря проведённым противопаводковым мероприятиям».

«Весеннее половодье на территории Красноярского края прошло без осложнений. В крае своевременно был проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего половодья. Все это позволило не допустить подтопления в 2019 году», - заявил заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

В этом году на территории Красноярского края вскрытие рек началось в конце марта. Ледоход не критично поднял уровень воды. Однако к возможным проблемам все равно готовились заранее: была создана группировка сил и средств общей численностью более 16 тысяч человек, около 4 тысяч единиц техники, свыше 400 единиц плавсредств.

В данный момент кромка льда на реке Енисей вышла в Енисейский залив Карского моря. Паводковая ситуация снята с контроля правительства Красноярского края.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские подростки играют в маршрутках на гармошке и зарабатывают на гитару

Красноярские подростки играют в маршрутках на гармошке и зарабатывают на гитару

19 Июня 2019 г.
Они переходят из автобуса в автобус
Новости Красноярска: В Красноярском крае могут вновь начать работу вытрезвители

В Красноярском крае могут вновь начать работу вытрезвители

19 Июня 2019 г.
МВД предлагает создать их в крупных городах региона
Новости Красноярска: Жирафов из сквера Сурикова в Красноярске убрали навсегда

Жирафов из сквера Сурикова в Красноярске убрали навсегда

19 Июня 2019 г.
Каркас износился и ремонту не подлежит
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается гроза

На Красноярск надвигается гроза

19 Июня 2019 г.
Ветер усилится до 18 м/с
Новости Красноярска: Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

19 Июня 2019 г.
Работа архитекторов заняла второе место
Новости Красноярска: Православные красноярцы отметили Троицу

Православные красноярцы отметили Троицу

18 Июня 2019 г.
Литургии проводились во всех храмах края
Новости компаний
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Новости Красноярска: В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

15 Июня 2019 г.
Хищники гуляли около дач
Новости Красноярска: Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

14 Июня 2019 г.
Она уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356