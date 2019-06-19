В Красноярском крае могут вновь начать работу вытрезвители

Депутаты Законодательного собрания поддержали идею регионального управления МВД о создании вытрезвителей в крупных городах Красноярского края. В главке предлагают открыть сеть специализированных учреждений в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске, Железногорске и Минусинске.

Заместитель начальника краевого МВД по охране общественного порядка Евгений Годовалов на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан в краевом парламенте сообщил, что вытрезвители в Красноярске работали во время Универсиады.

«С 1 февраля по 15 марта на левом и правом берегах краевого центра функционировали два специализированных социально-реабилитационных учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. За это время в пункты оказания медпомощи доставили 155 человек, из них 136 гражданам предлагалось помещение в палаты вытрезвления, согласились на это 42 человека», - отчитался полицейским.

Главным аргументом силовиков за создание вытрезвителей является статистика преступлений, совершенных в пьяном виде. По официальным данным, за шесть лет в Красноярском крае количество нарушений правопорядка, совершенных под воздействием алкоголя, увеличилось на 60 процентов.