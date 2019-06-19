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Красноярские подростки играют в маршрутках на гармошке и зарабатывают на гитару

Главная Общество
Красноярск
12:21 19 Июня 2019
маршрутки, молодежь, музыка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярских маршрутках подростки играют на гармошке. Молодые люди проезжают несколько остановок и пересаживают в другой автобус, чтобы дать концерт новой публике.

По словам красноярца Алексея Бахметьева, который поговорил с молодыми музыкантами, оказалось, что тем самым подростки зарабатывают деньги на покупку гитары.

«Два парня. Один играет, а у второго пустой чехол от гитары. Спросил, на что собирают деньги - оказалось, на покупку гитары. Пассажиры позитивно такой концерт воспринимают, улыбаются», - рассказал красноярец.

 

видео: Алексей Бахметьев

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