19 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жирафов из сквера Сурикова в Красноярске убрали навсегда

Главная Общество
Красноярск
11:50 19 Июня 2019
цветы, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы больше не смогут полюбоваться зелеными скульптурами жирафов в сквере Сурикова. В пресс-службе департамента городского хозяйства сообщили, что каркасы скульптур износились и ремонту не подлежат. В этом году озеленители даже начали засаживать жирафов цветами, но вскоре выяснилось, что еще одно лето они не простоят.

Ранее в Красноярске демонтировали самые первые зеленые скульптуры, установленные почти 20 лет назад – Петуха у здания Музыкального театра и Медведя около администрации города.

В мэрии сообщили, что над альтернативными решениями оригинальных цветников будут думать уже в следующем сезоне.

В этом году город украшают 20 видов цветов, высаженных в цветниках, кашпо, этажерках и клумбах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские подростки играют в маршрутках на гармошке и зарабатывают на гитару

Красноярские подростки играют в маршрутках на гармошке и зарабатывают на гитару

19 Июня 2019 г.
Они переходят из автобуса в автобус
Новости Красноярска: В Красноярском крае могут вновь начать работу вытрезвители

В Красноярском крае могут вновь начать работу вытрезвители

19 Июня 2019 г.
МВД предлагает создать их в крупных городах региона
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается гроза

На Красноярск надвигается гроза

19 Июня 2019 г.
Ветер усилится до 18 м/с
Новости Красноярска: Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

19 Июня 2019 г.
Работа архитекторов заняла второе место
Новости Красноярска: Православные красноярцы отметили Троицу

Православные красноярцы отметили Троицу

18 Июня 2019 г.
Литургии проводились во всех храмах края
Новости Красноярска: Пешеходный мост через Николаевский проспект построят в Красноярске

Пешеходный мост через Николаевский проспект построят в Красноярске

18 Июня 2019 г.
Строительство объекта обойдется в 113 млн рублей
Новости компаний
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356