Жирафов из сквера Сурикова в Красноярске убрали навсегда

Красноярцы больше не смогут полюбоваться зелеными скульптурами жирафов в сквере Сурикова. В пресс-службе департамента городского хозяйства сообщили, что каркасы скульптур износились и ремонту не подлежат. В этом году озеленители даже начали засаживать жирафов цветами, но вскоре выяснилось, что еще одно лето они не простоят.

Ранее в Красноярске демонтировали самые первые зеленые скульптуры, установленные почти 20 лет назад – Петуха у здания Музыкального театра и Медведя около администрации города.

В мэрии сообщили, что над альтернативными решениями оригинальных цветников будут думать уже в следующем сезоне.

В этом году город украшают 20 видов цветов, высаженных в цветниках, кашпо, этажерках и клумбах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.