19 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Красноярск надвигается гроза

Главная Общество
Красноярск
09:22 19 Июня 2019
погода, дождь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

Спасатели предупредили красноярцев о резком ухудшении погоды. В среду, 19 июня, в краевом центре ожидается гроза и сильный ветер. Днем возможен небольшой дождь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7м/с, при грозе порывы до 16м/с. Воздух прогреется до +25…+27 °C

«На юге Таймырского района ожидаются порывы южного ветра 15-20м/с, в Туруханском районе днем местами грозы, в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ призывают красноярцев быть осторожными в непогоду. Грозу и ветер лучше переждать в помещении. Также необходимо ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, на улице держаться подальше от рекламных щитов, легких построек, строящихся зданий, крупных деревьев и линий электропередач.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

19 Июня 2019 г.
Работа архитекторов заняла второе место
Новости Красноярска: Православные красноярцы отметили Троицу

Православные красноярцы отметили Троицу

18 Июня 2019 г.
Литургии проводились во всех храмах края
Новости Красноярска: Пешеходный мост через Николаевский проспект построят в Красноярске

Пешеходный мост через Николаевский проспект построят в Красноярске

18 Июня 2019 г.
Строительство объекта обойдется в 113 млн рублей
Новости Красноярска: Туристов из Иркутска оштрафуют за «спасение» новорожденных оленят на «Столбах»

Туристов из Иркутска оштрафуют за «спасение» новорожденных оленят на «Столбах»

18 Июня 2019 г.
Они решили, что им угрожает опасность
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: Дольщики из Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом

Дольщики из Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом

18 Июня 2019 г.
Следственный комитет проводит проверку по этому факту
Новости компаний
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

Красноярская учительница стала рекордсменом по подготовке стобалльников по химии

14 Июня 2019 г.
Она уверяет, что практически не готовит учеников к ЕГЭ
Новости Красноярска: Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

17 Июня 2019 г.
Его тренерский стаж насчитывает порядка пятнадцати лет
Новости Красноярска: Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

Разруха в краевом перинатальном центре поразила красноярцев

17 Июня 2019 г.
Территория у главного родильного комплекса изменилась не в лучшую сторону
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356