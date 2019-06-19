На Красноярск надвигается гроза

Спасатели предупредили красноярцев о резком ухудшении погоды. В среду, 19 июня, в краевом центре ожидается гроза и сильный ветер. Днем возможен небольшой дождь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7м/с, при грозе порывы до 16м/с. Воздух прогреется до +25…+27 °C

«На юге Таймырского района ожидаются порывы южного ветра 15-20м/с, в Туруханском районе днем местами грозы, в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ призывают красноярцев быть осторожными в непогоду. Грозу и ветер лучше переждать в помещении. Также необходимо ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, на улице держаться подальше от рекламных щитов, легких построек, строящихся зданий, крупных деревьев и линий электропередач.