Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

Проект парка «Сибирский характер» на острове Молокова в Красноярске стал серебряным призером международного архитектурного фестиваля. Он выполнен по заказу молодежного центра «Патриот» и должен стать спортивно-рекреационной зоной для отдыха молодежи.

«Второе место проект парка получил среди нескольких сотен претендентов. По задумке автора, остров Молокова стал бы местом для культурного и активного отдыха горожан, а так же для проведения спортивных и военно-патриотических мероприятий», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе молодежного центра.

Напомним, в рамках проекта «Сибирский характер» планируется создать на острове Молокова комплекс воздушно-десантной подготовки с полигоном для военно-прикладных видов спорта, полосой препятствий и подвесным канатным комплексом.

По проекту в парке установят парашютную вышку, макет самолета, тренажеры, парашютный трамплин, разобьют палаточный городок и оборудуют площадку для мини-футбола.

фото: центр «Патриот»