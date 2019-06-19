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Проект парка на острове Молокова стал призером международного архитектурного фестиваля

Главная Общество
Красноярск
09:00 19 Июня 2019
остров, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект парка «Сибирский характер» на острове Молокова в Красноярске стал серебряным призером международного архитектурного фестиваля. Он выполнен по заказу молодежного центра «Патриот» и должен стать спортивно-рекреационной зоной для отдыха молодежи.

«Второе место проект парка получил среди нескольких сотен претендентов. По задумке автора, остров Молокова стал бы местом для культурного и активного отдыха горожан, а так же для проведения спортивных и военно-патриотических мероприятий», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе молодежного центра.

Напомним, в рамках проекта «Сибирский характер» планируется создать на острове Молокова комплекс воздушно-десантной подготовки с полигоном для военно-прикладных видов спорта, полосой препятствий и подвесным канатным комплексом.

По проекту в парке установят парашютную вышку, макет самолета, тренажеры, парашютный трамплин, разобьют палаточный городок и оборудуют площадку для мини-футбола.

 

фото: центр «Патриот»

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