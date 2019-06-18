Красноярск запланировал развитие

Сегодня на заседании сессии Красноярского городского Совета было оживленнее, чем обычно. Все находились как будто в предвкушении чего-то большого и важного. Таким важным вопросом стал проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года - первый в истории Красноярска подобный документ.

Председатель Горсовета Наталия Фирюлина в самом начале заседания назвала эту сессию знаковым для города событием.

«Мы присутствуем при историческом событии. Еще депутаты прежнего созыва начали работать над этим документом, а сегодня произошло самое главное – мы приняли его. Перефразирую знаменитую фразу Алисы Льюиса Кэррола – «Если не знаешь, куда идти – точно придешь не туда». Теперь мы знаем, куда нам двигаться. Мы должны согласовать и муниципальные программы, которые лежат в основе бюджета, и бюджеты следующих лет сверять на предмет соответствия этой Стратегии. Исходя из нее, нам нужно расставлять приоритеты», - сказала Наталия Фирюлина.

Сама стратегия была разработана учеными СФУ. Процесс начался еще в 2015 году. Но такой документ не мог рассматриваться и проверяться исключительно в кабинетах. В ноябре прошлого года Стратегия стала доступна всем горожанам – публично стартовала на городском форуме. За это время было озвучено более 100 предложений, проведен социологический опрос, прошли публичные слушания. Свои инициативы внесли и депутаты Горсовета. В основном они касались экологической безопасности Красноярска, развития проектов муниципально-частного партнерства и инклюзивного города. В центре документа - человек, житель Красноярска, а потому и Стратегия направлена на развитие города через повышение качества жизни горожан. Как раз поэтому, обсуждая вопрос, заместитель председателя постоянной комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Сергей Шахматов напомнил, что при реализации Стратегии необходимо особое внимание уделять молодежи — тому слою общества, которое и двигает город вперед.

«Этот документ дает нам направление развития, и мы будем решать, как его использовать», - заявил комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко.

Он попросил коллег поддержать развитие Красноярска, напомнив, что Стратегия - не свод правил и догм, а живой документ, в который можно будет внести коррективы.

Стратегия социально-экономического развития города на 11 лет вперед затрагивает все стороны жизни Красноярска. Вот лишь некоторые выдержки из документа:

необходимо сформировать столичный уровень города, обеспечивающий развитие человеческого капитала, успешную реализацию потенциала талантливых, предприимчивых и креативных людей;

необходимо сформировать комфортную и безопасную городскую среду с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города;

необходимо обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города;

необходимо создать условия для устойчивого роста благосостояния всех категорий жителей города;

важно сформировать город Красноярск как центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Енисейской Сибири;

необходимо сформировать развитое гражданское городское сообщество на основе эффективного партнерства власти, бизнеса и горожан, эффективную систему управления современным городом.

Резюмируя принятие Стратегии социально-экономического развития, мэр Сергей Еремин подчеркнул:

«Документ для Красноярска новый. Такого документа в истории города не было. Депутаты даже сказали, что за 400 лет мы получаем впервые документ стратегического планирования. Далее, вторым этапом, мы совместно должны разработать комплекс документов, который позволит нам четко определить: да, здесь нам необходимо привлечь финансовые ресурсы, при этом понимая, в какие двери мы должны стучаться, с кем проводить соответствующие диалоги. Может быть, отдельные будут форумы, площадки. Стратегия – это «живой» документ, где каждая цель будет подкреплена набором конкретных мероприятий», - заявил градоначальник.

В итоге большинство депутатов Стратегию поддержало. Однако все сошлись в главном — самая большая работа только начинается.

Фото: красноярский Горсовет