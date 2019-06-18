Православные красноярцы отметили Троицу

Православные верующие отметили 16 июня День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и на 10-й после Вознесения Господня.

17 июня, в седмицу 1-ю по Пятидесятнице, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон провел литургию в Свято-Троицком храме поселка Емельяново.

«В народе второй день Троицы иногда называют «Земляной» или «Сенной», в знак того, что Господь освящает жизнь земли и жизни каждого человека», — сказал Патриарх.

Как проходила литургия, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото предоставила красноярская епархия