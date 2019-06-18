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Православные красноярцы отметили Троицу

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Красноярск
16:27 18 Июня 2019
общество, красноярск
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Православные верующие отметили 16 июня День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и на 10-й после Вознесения Господня. 

17 июня, в седмицу 1-ю по Пятидесятнице, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон провел литургию в Свято-Троицком храме поселка Емельяново.

«В народе второй день Троицы иногда называют «Земляной» или «Сенной», в знак того, что Господь освящает жизнь земли и жизни каждого человека», — сказал Патриарх. 

Как проходила литургия, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото предоставила красноярская епархия

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