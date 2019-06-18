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Пешеходный мост через Николаевский проспект построят в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
15:42 18 Июня 2019
красноярск, город, общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Госэкспертиза одобрила проект строительства пешеходного моста через Николаевский проспект в Красноярске. Объект должен появиться на оживленной магистрали к 2020 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое правительство. 

В этом году специалисты начнут проводить археологические работы на месте строительства. В 2016 году во время возведения четвертого моста был обнаружен памятник «Красноярск. Стоянка Крутая» недалеко от музея Юдина. Эксперты хотят обследовать территорию, чтобы не пропустить исторические находки. В это время строители начнут монтировать пролетные строения будущего пешеходного перехода.  

«Длина перехода – до 62,55 м, ширина 3 метра. Интенсивность движения по переходу составит шесть тысяч человек в час. С обеих сторон от него предусмотрены тротуары. Сооружение станет третьим алюминиевым пешеходным переходом в Красноярске», — рассказали в краевой администрации. 

Стоимость эстакады оценивается в 113 млн рублей. 

Напомним, в рамках строительства улицы Волочаевской в Красноярске было построено пять подземных и один надземный переход. Они обеспечивают доступ людей через Николаевский проспект, а также улицы Киренского, Копылова, Красной Армии и Михаила Годенко.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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