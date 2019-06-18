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Туристов из Иркутска оштрафуют за «спасение» новорожденных оленят на «Столбах»

Главная Общество
Красноярск
14:39 18 Июня 2019
общество, красноярск, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
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Туристам из Иркутска грозит штраф за браконьерство в заповеднике «Столбы». Путешественники не убивали животных, напротив, они хотели оказать помощь новорожденным оленятам. Но парнокопытные в спасении не нуждались — своими действиями они «лишили детенышей возможности нормального существования». 

«Туристы, услышав голоса только что родившихся маленьких оленят, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки, а мать, скорее всего, просто ждала поодаль», — рассказали Sibnovosti.ru в заповеднике. 

Оленята навсегда потеряли связь с матерью, а самостоятельно выжить в дикой природе они не смогут. Новорожденных пришлось отдать в зоопарк «Роев ручей». 

Руководство «Столбов» напоминает, что выносить животных с территории заказника запрещено. Такое грубое нарушение правил приравнивается к браконьерству. Вмешаться в ситуацию можно лишь в одном случае: если птенец оказался на дороге. Тогда нужно просто аккуратно отогнать его в траву – родители сами его найдут «по голосу».

Раненым животным можно оказать помощь, написав кураторам в специализированную группу в социальных сетях. 

Отметим, что сейчас на животные и птицы на «Столбах» начинают обзаводиться потомством. Туристы могут часто увидеть гнезда дроздов, трясогусок и поползней. 

Фото: заповедник «Столбы» 

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