Туристов из Иркутска оштрафуют за «спасение» новорожденных оленят на «Столбах»

Туристам из Иркутска грозит штраф за браконьерство в заповеднике «Столбы». Путешественники не убивали животных, напротив, они хотели оказать помощь новорожденным оленятам. Но парнокопытные в спасении не нуждались — своими действиями они «лишили детенышей возможности нормального существования».

«Туристы, услышав голоса только что родившихся маленьких оленят, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки, а мать, скорее всего, просто ждала поодаль», — рассказали Sibnovosti.ru в заповеднике.

Оленята навсегда потеряли связь с матерью, а самостоятельно выжить в дикой природе они не смогут. Новорожденных пришлось отдать в зоопарк «Роев ручей».

Руководство «Столбов» напоминает, что выносить животных с территории заказника запрещено. Такое грубое нарушение правил приравнивается к браконьерству. Вмешаться в ситуацию можно лишь в одном случае: если птенец оказался на дороге. Тогда нужно просто аккуратно отогнать его в траву – родители сами его найдут «по голосу».

Раненым животным можно оказать помощь, написав кураторам в специализированную группу в социальных сетях.

Отметим, что сейчас на животные и птицы на «Столбах» начинают обзаводиться потомством. Туристы могут часто увидеть гнезда дроздов, трясогусок и поползней.

Фото: заповедник «Столбы»