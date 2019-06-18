Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Депутаты краевого Заксобрания выяснили, как красноярцы относятся к услуге каршеринга — аренде авто у профильных компаний. Горожан спрашивали, как можно сделать сервис более безопасным и для самих арендаторов, и для остальных водителей.

В настоящее время возможность взять иномарку на время в Красноярске предоставляет только «Делимобиль». Компания зашла на рынок осенью прошлого года. С тех пор произошло несколько аварий с участием брендированных машин и «громких» задержаний водителей. Были случаи, когда автомобилями управляли красноярцы в алкогольном и наркотическом опьянении.

Краевые парламентарии задумались о судьбе каршеринга и решили спросить об этом горожан. Большинство респондентов предложили оснастить делимобили видеокамерами и устройствами, которые не позволят завести иномарку при опьянении. Часть красноярцев выступили за то, чтобы не допускать к вождению арендованного авто лиц с водительским стажем менее трех лет. Некоторые горожане пришли к выводам, что каршеринг необходимо запретить.

Поступили и другие предложения:

«Повысить ответственность каршеринговых компаний за недобросовестное предоставление услуг широкому кругу клиентов». «Требовать от каршеринговых компаний разрыва договоров с водителями, лишенными в\у по КоАП РФ — статья 12.8, или водителей, замеченных в опасном вождении». «Каршеринг — это хорошо, но не надо давать возможность рулить кому попало за копейки, они свои машины разбили — будут бить и эти. Нужно смотреть на аварийность у человека. Две аварии в год — это много».

Отметим, что в ГИБДД сейчас рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний. Она позволит проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. Народные избранники уверены, что решить проблему поможет тройное взаимодействие между Госавтоинспекцией, каршеринговой компанией и арендатором автомобиля.