Красноярские врачи отличились на всероссийском конкурсе

Четверо красноярских врачей стали победителями всероссийского конкурса профессионального мастерства. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что жюри оценивало 596 работ в 29 номинациях. От Красноярского края в конкурсе участвовали 18 медиков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Лучшим педиатром признана Ольга Цимбалова – врач Красноярской городской детской поликлиники №2.

Второе место в номинации «Лучший участковый педиатр» заняла доктор Краснотуранской районной больницы Татьяна Жеребцова.

Врач-офтальмолог краевой клинической больницы имени профессора П.Г. Макарова Виктор Гарькавенко получил третье место в номинации по офтальмологии.

Заведующий отделением, врач-эндоскопист краевой клинической больницы Павел Жегалов занял третье место в номинации «Лучший хирург».

Отметим, что всероссийский конкурс врачей проводится с 2000 года при поддержке министерства здравоохранения России.