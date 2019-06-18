«Почта России» запустила в Красноярске онлайн-информатор о штрафах ГИБДД

Автомобилисты теперь смогут получать информацию о штрафах ГИБДД не только через портал Госуслуг, но и на сайте «Почты России». Данные будут отображаться в разделе «Электронные заказные письма». Кроме того, на ресурсе можно настроить оповещение о штрафах по смс и электронной почте, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На сайте пользователь сможет ознакомиться с отсканированной копией документа, ранее была доступна только информация из постановления.

«Важно, чтобы после регистрации на Госуслугах адрес соответствовал прописке и адресу в свидетельстве ТС. Тогда бумажное письмо уже не придет нарушителю. Главная задача сервиса - экономия времени и ресурсов», — сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД Денис Иваськов.

Регистрация на ресурсе проводится бесплатно. К новому сервису помимо Красноярского края уже подключились Московская, Белгородская, Ростовская, Рязанская, Оренбургская, Ярославская области, республика Бурятия, а также Москва и Казань.