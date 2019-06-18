Голубые ели у здания краевого правительства оказались нежизнеспособными

Специалисты Центра защиты леса обнародовали данные экспертизы 10 голубых елей у здания краевого правительства на проспекте Мира. Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что деревья плохо пережили зиму: из-за резких перепадов температур некоторые хвойные засохли. Чтобы понять, удастся ли выходить полувековые ели, специалисты взяли образцы хвои и побегов для химического анализа в лаборатории. Полученные в результате исследования данные оказались неутешительными – деревья нежизнеспособны.

«Самые сильные патологические изменения зафиксированы у «ели колючей». В неудовлетворительном состоянии находятся большинство деревьев этого вида. Анализ биоматериала деревьев породы «ель европейская» показал серьезную ослабленность, ажурность кроны и отдельные засохшие ветви», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Теперь биологам предстоит решить: пытаться сохранять изможденные деревья или сразу заменить их на новые. Для этого они намерены получить в Центре защиты леса долговременный прогноз, сколько смогут прожить ели.

Напомним, у здания краевого правительства высадили 54 голубые ели. В природе эти деревья доживают до 200 лет. На проспекте Мира их стали высаживать с 50-х годов прошлого века.

В 2017 году состояние елок серьезно ухудшилось.