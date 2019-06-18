Дольщики из Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом

Дольщики «ЖК Ясный» в Советском районе Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом. Группа инвесторов адресовала вопрос Владимиру Путину через соцсети. Они сообщили, что вложили деньги в долевое в 2016 году, но стройка до сих пор не закончена. Региональный следственный комитет начал проверку по факту обращения жителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, изымается необходимая финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что застройщиком «ЖК Ясный» на пересечении ул. Авиаторов и Северного шоссе является компания «Красноярский краевой фонд жилищного строительства». Представители ККФЖС прокомментировали, что они в любое время готовы предоставить необходимую информацию и документы правоохранительным органам.

«За последний год были проведены проверки деятельности фонда по различным направлениям. Проведены проверки КРО министерства строительства Красноярского края, Счетной палаты края, комплексная проверка Службы строительного надзора и жилищного контроля, а также 26 проверок органов прокуратуры. Все замечания по результатам проверок нами устранены. Мы проводим встречи с дольщиками, депутатами, обсуждая ход строительства домов. Будущими жителями сформирована инициативная группа, которая со стороны дольщиков осуществляет всесторонний контроль за строительством жилого комплекса», — пояснили в фонде.

Напомним, что традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Начало в 16:00 по красноярскому времени.

Фото: vk.com/soloncy2