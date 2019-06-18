18 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дольщики из Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом

Главная Общество
Красноярск
11:30 18 Июня 2019
общество, красноярск, президент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дольщики «ЖК Ясный» в Советском районе Красноярска обратились на «Прямую линию» с президентом. Группа инвесторов адресовала вопрос Владимиру Путину через соцсети. Они сообщили, что вложили деньги в долевое в 2016 году, но стройка до сих пор не закончена.  Региональный следственный комитет начал проверку по факту обращения жителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. 

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, изымается необходимая финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте ведомства. 

Отметим, что застройщиком «ЖК Ясный» на пересечении ул. Авиаторов и Северного шоссе является компания «Красноярский краевой фонд жилищного строительства». Представители ККФЖС прокомментировали, что они в любое время готовы предоставить необходимую информацию и документы правоохранительным органам.

«За последний год были проведены проверки деятельности фонда по различным направлениям. Проведены проверки КРО министерства строительства Красноярского края, Счетной палаты края, комплексная проверка Службы строительного надзора и жилищного контроля, а также 26 проверок органов прокуратуры. Все замечания по результатам проверок нами устранены. Мы проводим встречи с дольщиками, депутатами, обсуждая ход строительства домов. Будущими жителями сформирована инициативная группа, которая со стороны дольщиков осуществляет всесторонний контроль за строительством жилого комплекса», — пояснили в фонде. 

Напомним, что традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Начало в 16:00 по красноярскому времени. 

Фото: vk.com/soloncy2

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: Красноярские врачи отличились на всероссийском конкурсе

Красноярские врачи отличились на всероссийском конкурсе

18 Июня 2019 г.
В числе лучших оказались четыре медика
Новости Красноярска: «Почта России» запустила в Красноярске онлайн-информатор о штрафах ГИБДД

«Почта России» запустила в Красноярске онлайн-информатор о штрафах ГИБДД

18 Июня 2019 г.
Можно настроить оповещение по смс и электронной почте
Новости Красноярска: Голубые ели у здания краевого правительства оказались нежизнеспособными

Голубые ели у здания краевого правительства оказались нежизнеспособными

18 Июня 2019 г.
Это показало исследование специалистов Центра защиты леса
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

18 Июня 2019 г.
Инфекция опасна для малышей
Новости Красноярска: В Красноярске прошел экологический квест

В Красноярске прошел экологический квест

17 Июня 2019 г.
Мероприятие проходило на косе Орлиха
Новости компаний
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Новости Красноярска: В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

15 Июня 2019 г.
Хищники гуляли около дач
Новости Красноярска: На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

13 Июня 2019 г.
Мужчину эвакуировали на носилках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356