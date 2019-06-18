В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

Центр СПИД предупреждает о росте числа заболевших коклюшем в Красноярском крае. По данным медицинской организации, в 2018 году недуг в регионе стали выявлять в 6,5 раз чаще, чем в 2017-м. По России заболеваемость выросла в 1,8 раза. Более трети заболевших в Красноярском крае – дети от 7 до 17 лет. Наиболее тяжело инфекция протекает у малышей до 2 лет, болезнь может закончиться летальным исходом.

Медики отмечают, что коклюш легко спутать с простудой, так как заболевание сопровождается кашлем, который усиливается ночью. Часто коклюш принимают за обструктивный бронхит или бронхиальную астму, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Самый надежный способ избежать заболевания – вакцинация. При этом в семьях, где есть дети до 2 лет, рекомендуют прививаться и родителям.