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В Красноярске прошел экологический квест

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Красноярск
19:14 17 Июня 2019
общество, красноярск, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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На выходных в Красноярске прошел экологический квест «День Енисея», второй раз подряд под уборку попадает коса Орлиха - набережная Енисея в районе «Зеленой рощи». На берегах реки часто скапливается мусор — отдыхающие не убирают отходы за собой, а ветер разносит их по всей прибрежной территории. 

«За осень и зиму ее умудряются замусорить так, что отсюда вывозятся тонны отходов», — делятся организаторы квеста. 

В увлекательном и полезном мероприятии приняли участие более 300 человек. Это студенты вузов, представители «Русского географического общества»,  государственных ведомств и компаний. Команды участников соревнуются в различных номинациях, объединенные общей целью – убрать мусор с берега реки Енисей.

Волонтеры «Дня Енисея» признаются, что такой формат мероприятия позволяет не только очистить берега самой могучей реки Сибири, но и приятно провести время — познакомиться с коллегами, послушать музыку и даже выиграть призы, которые для команд-победителей предоставляют компании-партнеры эко-субботника. 

«Это большая партнерская игра, цель которой — уборка берегов Енисея. Это главное. На каждый квест регистрируется большое количество участников. Такие мероприятия всех объединяют, они стали доброй традицией», — рассказал депутат краевого Заксобрания Сергей Попов. 

В этом году к мероприятию присоединился и левобережный оператор по вывозу ТКО – «Красноярская рециклинговая компания». Она предоставила для эко-акции современный мусоровоз, для вывоза всех собранных отходов на лицензированный полигон и приняла участие в командной работе – 30 сотрудников компании вместе с другими волонтерами собирали разбросанный по берегу реки мусор.

«Если мы не начнем сами приводить в порядок свою планету, то никто за нас это делать не будет. И это замечательно, когда люди выходят и делают этот мир чуточку чище, светлее, зеленее», — прокомментировала координатор PR-направления «Красноярской рециклинговой компании Юлия Комиссаренко. 

В рамках акции волонтеры собрали несколько сотен пакетов с мусором — пластиком, покрышками, предметами мебели и т.д. Всего по итогам мероприятия было вывезено около четырех тонн отходов.

Эко-марафон «День Енисея» проводится в краевом центре в течение восьми лет. Представители различных компаний превращаются в эковолонтеров и очищают прибрежные зоны Енисея от скопившегося мусора. Формат мероприятия игровой — каждый год в марафоне принимают участие большое количество партнеров, число неравнодушных к окружающей среде людей постоянно растет, а экологическая обстановка в городе становится все лучше. Отметим, что сезон работы экоточек в Красноярске продлится до сентября.

Фото: организаторы квеста

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