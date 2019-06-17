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Красмаш – надежный социальный партнер!

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Красноярск
15:57 17 Июня 2019
соревнования, предприятие, победа, награда
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Коллектив Красноярского машиностроительного завода награжден дипломом победителя городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда в номинации «Прочая промышленная деятельность».

В этом году за призовые места боролись 97 красноярских организаций всех форм собственности. 58 из них — предприятия промышленности, энергетики, строительства и транспорта. Критериями оценки служили социальная эффективность, производственная и технологическая дисциплина, безопасные условия труда.

Партнерами смотра-конкурса по традиции выступили Федерация профсоюзов Красноярского края, Союз промышленников и предпринимателей, Союз товаропроизводителей региона.

Для справки: Городской смотр-конкурс проводится ежегодно. Его цель - привлечение внимания общественности к улучшению условий труда, повышению культуры производства и совершенствованию системы социального партнерства. Участники конкурса - государственные, муниципальные учреждения и промышленные предприятия Красноярска.

Фото: АО «Красмаш»
По материалам АО «Красмаш»

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