Более 36 тысяч жителей Железногорска будут получать единую квитанцию на коммунальные услуги от ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Красноярскэнергосбыт подписал расширенный агентский договор с крупнейшей в ЗАТО г. Железногорск ресурсоснабжающей организацией - МП «Горэнерготепло». В июне более 36 тысяч жителей города получат единый платежный документ за электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, отопление и водоотведение. Контракт подписан в рамках проекта по развитию в Красноярском крае единых расчетно-информационных центров (ЕРИЦ) ЖКУ ПАО «Красноярскэнергосбыт».

«В проект может войти любая организация, желающая снять с себя бремя абонентского обслуживания и сосредоточиться на прямом оказании услуг и поставке ресурсов. В первую очередь, это ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, муниципалитеты. Однако, это могут быть и компании, оказывающие услуги установки домофонов или придомовых систем слежения, операторы кабельного телевидения, детские сады или другие учреждения, - пояснила заместитель исполнительного директора по дополнительным услугам ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Малашина. – Границы передаваемого в ЕРИЦ функционала контрагенты тоже определяют сами. Либо ограничиться печатью и доставкой квитанций, либо делегировать нам прием показаний, начисления и сбор платежей. Именно последний вариант предпочло МП «Гортеплоэнерго».

В первую очередь, проект ЕРИЦ задумывался для удобства жителей. Его цель - возвращение к единой квитанции за все услуги ЖКХ и создание единой и максимально прозрачной системы платежей. Основа проекта - создание центров для обслуживания жителей по принципу «единого окна» и расширение спектра современных сервисов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Жители избавляются от необходимости оплачивать в разных местах множество квитанций и получают доступ к мощной сервисной инфраструктуре ПАО «Красноярскэнергосбыт». Когда собственник жилья начинает получать единый платежный документ в рамках проекта ЕРИЦ, ему становятся доступны до десятка форм оплаты без комиссии, интернет-сервисы (виртуальная приемная, личный кабинет клиента, мобильное приложение), call-центр ПАО «Красноярскэнергосбыт» и другие удобства. Причем жители за них не доплачивают ни копейки.

Вместе с тем, единая квитанция стала одной из наиболее эффективных мер борьбы с дебиторской задолженностью перед организациями, поставляющими «неотключаемые» виды ресурсов, например – тепловую энергию.

«За тепло исправно платят только 70-80% населения, а за электричество - более 95% жителей, - объяснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. - Клиент, получающий единую квитанцию, не может выбирать, за какую коммунальную услугу платить, а за какую нет. Любая вносимая сумма расщепляется пропорционально начислениям за каждую услугу или ресурс. Если клиент производит неполную оплату по квитанции, то задолженность образуется по всем статьям, в том числе и за электроэнергию, а это может привести к санкциям со стороны энергетиков. Таким образом, участие в проекте ЕРИЦ может стать настоящим спасением для поставщиков «неотключаемых» ресурсов от хронических недоплат».

Система единых платежей является абсолютно прозрачной. Средства, поступающие от потребителей, аккумулируются на спецсчете, с которого невозможно провести никакие расходные операции, кроме пропорционального перечисления средств организациям-участникам проекта. Это контролируется банком. То есть, ПАО «Красноярскэнергосбыт» не может потратить деньги на свои нужды. Перечисление поступивших платежей в адрес организаций производится ежедневно, если контрагент сам не внес в договор иную периодичность перечисления средств. Кроме того, любой участник проекта вправе проводить инспекции в любое время – Красноярскэнергосбыт обязан раскрывать всю информацию, касающуюся ЕРИЦ.

На сегодняшний день жители получают более 115 тысяч единых квитанций в более чем 30 территориальных муниципальных образованиях, в том числе – в городах Боготол, Ачинск, Ужур, Шарыпово, а также Балахтинском, Емельяновском, Сухобузимском, Минусинском, Уярском районах и других территориях края. К проекту присоединились 65 организаций - партнеров.

Кроме того, в платежный документ энергосбытовой компании входят взносы в Региональный фонд капитального ремонта и плата за услуги региональных операторов по обращению с ТКО, всего более 610 тысяч лицевых счетов по капремонту и более 580 тысяч лицевых счетов по обращению с ТКО. Взносы на капитальный ремонт и плата за обращение ТКО отделены в квитанциях ПАО «Красноярскэнергосбыт» от жилищно-коммунальных услуг и оплачиваются жителями по отдельным лицевым счетам.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»