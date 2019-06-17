Фрезеровщик завода Красмаш стал победителем отраслевого конкурса «Молодые профессионалы Роскосмоса»

Работники Красноярского машиностроительного завода завоевали два призовых места на корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса 2019». Конкурс проходил в Королеве (Московская область) на площадке Московского государственного образовательного комплекса. Более 400 участников — представителей 30 предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных учреждений — соревновались по 14 компетенциям.

Свои профессиональные навыки на чемпионате демонстрировали красмашевцы Александр Ефимов (оператор станков с ЧПУ), Василий Маланкин (оператор станков с ЧПУ) и Кирилл Чапаев (электросварщик ручной сварки). В индивидуальном мастерстве работники АО «Красмаш» доказали, что являются одними из лучших в своих профессиях. Александр Ефимов стал первым в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а Кирилл Чапаев — вторым в «Сварочных технологиях».

Хороший результат показал Василий Маланкин — он стал четвертым в компетенции «Токарные работы».

Добавим, что представители Красноярского машиностроительного завода традиционно занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills на городских, региональных и отраслевых соревнованиях. Уже осенью молодым профессионалам Роскосмоса от Красмаша предстоит поездка в Екатеринбург, где традиционно проводится национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech.

Фото: АО «Красмаш»

По материалам АО «Красмаш»