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Фрезеровщик завода Красмаш стал победителем отраслевого конкурса «Молодые профессионалы Роскосмоса»

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Красноярск
11:49 17 Июня 2019
конкурс, специалисты, сотрудники, предприятие
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Работники Красноярского машиностроительного завода завоевали два призовых места на корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса 2019». Конкурс проходил в Королеве (Московская область) на площадке Московского государственного образовательного комплекса. Более 400 участников — представителей 30 предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных учреждений — соревновались по 14 компетенциям.

Свои профессиональные навыки на чемпионате демонстрировали красмашевцы Александр Ефимов (оператор станков с ЧПУ), Василий Маланкин (оператор станков с ЧПУ) и Кирилл Чапаев (электросварщик ручной сварки). В индивидуальном мастерстве работники АО «Красмаш» доказали, что являются одними из лучших в своих профессиях. Александр Ефимов стал первым в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а Кирилл Чапаев — вторым в «Сварочных технологиях».

Хороший результат показал Василий Маланкин — он стал четвертым в компетенции «Токарные работы».

Добавим, что представители Красноярского машиностроительного завода традиционно занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills на городских, региональных и отраслевых соревнованиях. Уже осенью молодым профессионалам Роскосмоса от Красмаша предстоит поездка в Екатеринбург, где традиционно проводится национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech.

Фото: АО «Красмаш»
По материалам АО «Красмаш»

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