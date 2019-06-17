17 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

Главная Общество
Красноярск
12:06 17 Июня 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В районе Талнах города Норильска местные жители заметили белого медведя. Хищник заметно исхудал — он копал снег в поисках пищи. Кадры редкого зверя опубликованы в социальной сети Instagram. Информацию уже подтвердили в Таймырском отделе Госохотнадзора.

Автор публикации указал, что так далеко белые медведи обычно не заходят. Зарегистрирован только один похожий случай — он произошел в 70-х годах. Очевидцы, заметившие зверя, позвонили в полицию и МЧС. В ведомствах, по словам норильчан, не сразу поверили в происходящее, но специалистов на место отправили. 

«Я ночью выезжал сегодня, видел его лично. Уникальный и редкий случай. Теперь два варианта: или его отселять на побережье, или, может, какой-то зоопарк возьмет», — цитируют журналисты руководителя Таймырского отдела Госохотнадзора Анатолия Николайчука. 

Отметим, что белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Хищники в основном обитают на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Животные часто преодолевают сотни километров в поисках пищи. На этот раз медведь прошел через весь полуостров Таймыр — не менее 1,5 тысяч км. Для людей эти животные крайне опасны — они способны развивать высокую скорость и обладают большой силой. 

В некоторых СМИ появилась информация, что красноярский зоопарк «Роев ручей» готов принять белого медведя. Но окончательное точку в вопросе должны поставить специалисты министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, а также федеральный Росприроднадзор. Если белый медведь здоров, то его могут оставить на воле. 

Фото: putoranatour / Instagram

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Фрезеровщик завода Красмаш стал победителем отраслевого конкурса «Молодые профессионалы Роскосмоса»

Фрезеровщик завода Красмаш стал победителем отраслевого конкурса «Молодые профессионалы Роскосмоса»

17 Июня 2019 г.
Работники Красноярского машиностроительного завода завоевали два призовых места
Новости Красноярска: Горячую воду отключают в двух районах Красноярска

Горячую воду отключают в двух районах Красноярска

17 Июня 2019 г.
Отключение продлится 9 дней
Новости Красноярска: На краевых трассах начинают работать новые комплексы видеофиксации нарушений

На краевых трассах начинают работать новые комплексы видеофиксации нарушений

17 Июня 2019 г.
Оборудовано 16 новых участков
Новости Красноярска: Фонтан на Енисее будет работать без подсветки

Фонтан на Енисее будет работать без подсветки

17 Июня 2019 г.
Это связано с поздним наступлением сумерек
Новости Красноярска: Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

Красноярские школьники изрисовали «Прадеда» в заповеднике «Столбы»

16 Июня 2019 г.
Руководство призывает красноярцев к порядку
Новости Красноярска: Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

Новая неделя в Красноярске будет умеренно жаркой и пасмурной

16 Июня 2019 г.
Столбики термометров поднимутся до +26°C
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Новости Красноярска: В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

15 Июня 2019 г.
Хищники гуляли около дач
Новости Красноярска: На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

13 Июня 2019 г.
Мужчину эвакуировали на носилках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356