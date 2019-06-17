Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

В районе Талнах города Норильска местные жители заметили белого медведя. Хищник заметно исхудал — он копал снег в поисках пищи. Кадры редкого зверя опубликованы в социальной сети Instagram. Информацию уже подтвердили в Таймырском отделе Госохотнадзора.

Автор публикации указал, что так далеко белые медведи обычно не заходят. Зарегистрирован только один похожий случай — он произошел в 70-х годах. Очевидцы, заметившие зверя, позвонили в полицию и МЧС. В ведомствах, по словам норильчан, не сразу поверили в происходящее, но специалистов на место отправили.

«Я ночью выезжал сегодня, видел его лично. Уникальный и редкий случай. Теперь два варианта: или его отселять на побережье, или, может, какой-то зоопарк возьмет», — цитируют журналисты руководителя Таймырского отдела Госохотнадзора Анатолия Николайчука.

Отметим, что белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Хищники в основном обитают на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Животные часто преодолевают сотни километров в поисках пищи. На этот раз медведь прошел через весь полуостров Таймыр — не менее 1,5 тысяч км. Для людей эти животные крайне опасны — они способны развивать высокую скорость и обладают большой силой.

В некоторых СМИ появилась информация, что красноярский зоопарк «Роев ручей» готов принять белого медведя. Но окончательное точку в вопросе должны поставить специалисты министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, а также федеральный Росприроднадзор. Если белый медведь здоров, то его могут оставить на воле.

Фото: putoranatour / Instagram